Laurita Fernández: “Fue muy desafiante encontrar el tono de dos mujeres distintas”

‘La cena de los tontos’, una de las comedias más aclamadas de las últimas temporadas, llega a Córdoba a partir del 16 de octubre para presentarse en la Sala de las Américas del Pabellón Argentina. Encabezada por Laurita Fernández junto a Martín Bossi y Gustavo Bermúdez, la obra adaptada y dirigida por Marcos Carnevale, y producida por Adrián Suar y Guillermo Francella, acumula dos años de éxito ininterrumpido en cartelera y más de 270.000 espectadores en sus recorridos por Argentina y Uruguay.

En este montaje dinámico y aggiornado a los tiempos que corren, Fernández asume un doble reto interpretativo al ponerse en la piel de dos personajes completamente opuestos dentro de la misma función. La actriz dialogó con Perfil Córdoba sobre la vigencia de este clásico de la comedia, el trabajo junto a “pesos pesados” de la industria y sus próximos proyectos.

—¿Cómo definís a ‘La Cena de los Tontos’, la obra que traen a Córdoba?

—Es una comedia que tiene mucha historia, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Se hizo en todo el mundo con mucho éxito y nosotros no hemos sido la excepción. La hacemos hace dos años, la actualizamos a los tiempos que corren, la modernizamos y es muy cercana a la gente. Te reís de principio a fin; nunca vi una obra donde la gente se ría tanto. Es el proyecto en el que más me divertí. Si tuviera que resumir con qué se va a encontrar el público, es con una experiencia en la que no van a parar de reírse. Ese es el foco y el porqué de este éxito. Venimos haciendo gira por todo el país, Uruguay y una temporada en Mar del Plata donde ya la vieron más de 270.000 personas. A veces podés tener mucho marketing o prensa, pero lo que te determina es el boca en boca.

—Trabajás con Martín Bossi, Marcos Carnevale en la dirección y producción de Adrián Suar y Guillermo Francella. ¿Cómo se vive ese día a día creativo?

—Es un aprendizaje constante. Me dejan proponer, crear, es un equipazo y el día a día es increíble. Son meticulosos y detallistas, no es que se relajan porque la obra funciona. Están todo el tiempo viendo qué ajustar, qué mejorar y qué proponer de nuevo para que después de tanto tiempo en cartel no se vuelva algo monótono ni mecanizado. Hay gente que nos vuelve a ver, por eso sumamos guiños locales y modificaciones constantes.

—¿Cómo es la participación de Suar y Francella en el rol de productores?

—En todo el proceso creativo de ensayos estuvieron muy presentes y súper al tanto, a pesar de que siempre están con sus propios proyectos. La realidad es que cuando una obra se estrena, son los actores y el director los que mantienen esa rueda girando; la obra ya pasa a ser de los actores y del público. Nosotros le ponemos el cuerpo. Ellos están atentos a nuestras propuestas y a coordinar, pero la obra de por sí es sumamente potente.

—En la obra interpretás a dos personajes. ¿Qué nivel de exigencia requiere esa composición?

—Sobre todo en el proceso creativo fue muy desafiante encontrar el tono de dos mujeres distintas y lograr que la gente no se diera cuenta que es la misma actriz. Hay que desdoblarse, cambiar el vestuario, la forma de caminar y el maquillaje. Me invita a un juego que está buenísimo. Cuando salgo a escena por segunda vez y el público no se da cuenta de que soy la misma, es una sensación espectacular.

—Además del teatro, ¿en qué otros proyectos estás trabajando actualmente?

—Estoy trabajando mucho para el show “Disney Celebra: Una navidad inolvidable”, que se presentará el 22 de diciembre en el Movistar Arena. Es un espectáculo que combina canciones clásicas y nuevas con un toque navideño, acompañado por banda en vivo, cantantes y bailarines, todo mixeado con el espíritu de la Navidad y una superproducción como solo Disney puede hacer. Están todos los personajes, así que será un show impresionante para toda la familia. Luego en el verano tomaré un mes de vacaciones pensando en el próximo año.