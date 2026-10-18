La tapa del Diario PERFIL del domingo 18 de octubre de 2026

A continuación, ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.183 del Diario PERFIL, de este domingo 18 de octubre de 2026, un número acompañado por cinco suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: Cultura, Domingo, Espectáculos y El Observador.

Un amigo de Milei, detrás del negocio de pasaportes valuado en US$ 1.750 millones. Patricio Fuks, con acceso a Olivos y a la Casa Rosada, fue quien primero acercó al Gobierno a Latitude, la consultora extranjera que ofrece pasaportes argentinos. Economía licitó hasta 5.000 ciudadanías a US$ 350.000 cada una, pero la firma quedó afuera y Caputo anuló el concurso. Aun así, en mayo la compañía, en un consorcio, firmó un convenio “no oneroso” que la dejó como asesora del ministerio. “Solo traje la idea; después me corrí”, dijo Fuks a PERFIL.

Nelson Castro escribe sobre el alta de León XIV y la salud de los papas. El día en que el Pontífice salió del hospital, el autor de un libro clave sobre el tema cuenta cómo el Vaticano maneja esta delicada cuestión.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El peronismo mostró su fragmentación en este 17 de Octubre.

El mercado estima que la morosidad se mantendrá alta en lo que resta del año.

Oría. El cineasta del Presidente lo acompañó en los 40 viajes que hizo a lo largo del mandato.

LLA y PRO buscan reanimar un acuerdo político entre tensiones e internas cruzadas.

Caputo. El ministro de Economía prevé utilizar en el arreglo de las rutas nacionales solo un tercio de lo que recaudará para ese fin.

Periodismo Puro. Jorge Fontevecchia entrevista a Catherine Liu, teórica cultural y profesora en la Universidad de California.

Giro de Bukele. Sorpresivo plan para otorgar la libertad condicional a miles de presos que colaboraron con las pandillas.

Maternidad 2026. El desafío de conciliar proyectos personales y crianza. Radiografía de un rol en constante cambio.

Furia en Francia: asalto a edificios, incendios y un saldo de 1.200 detenidos.

Detienen por robo al padre de Agostina Páez.

HB