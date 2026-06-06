La tapa del Diario PERFIL del domingo 7 de junio de 2026

A continuación, ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.145 del Diario PERFIL, de este domingo 7 de junio de 2026, un número acompañado por tres suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: Cultura, Domingo, Espectáculos y El Observador.

Inquietud de los hermanos Milei por lo que pueda declarar Facundo Leal ante la Justicia. El extitular de Arsat, detenido por presuntas coimas, malversación y tenencia de drogas, se convirtió en la pesadilla del oficialismo por lo que llegue a revelar. El escándalo ya forzó conversaciones internas sobre movimientos en el directorio. Y si avanza la Ley Hojarasca en el Senado, la empresa pública de telecomunicaciones puede cambiar de manos, con actores privados de peso que ya orbitan y huelen la privatización.

¡Viva hacer negocios con el Estado, Carajo! Augusto Marini, dueño del streaming más oficialista y de Blender, cerró un contrato millonario con Trenes Argentinos. Y pretende ganar más licitaciones.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Laura Arrieta, el eslabón que une a Facundo Leal, el funcionario arrestado con Leonardo Scatturice.

Santilli cree que es posible acordar con 13 gobernadores.

Clubes de ajedrez: un fenómeno social que va de Faustino Oro a Peter Thiel.

Garrahan. La obra del área de trasplante de médula está paralizada, lo que desmiente la versión oficial sobre el estado del hospital.

Gustavo Weiss. El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción dice: “Me preocupa que la inflación baje por menos actividad”.

Periodismo Puro. Reportaje de Jorge Fontevecchia al filósofo Luis Ignacio García, autor del libro esencial Fascismo cosplay.

La ‘misa’ del adiós al Indio Solari seguirá hoy en Avellaneda. A las 11, en Parque Domínico.

León XIV. El Papa pidió en Madrid terminar con las narrativas polarizantes. Un mensaje a los políticos más extremos.

China instala en San Juan un barrio minero. Será para alojar a unos 5.000 trabajadores.

El voto rechazo definirá el resultado de la segunda vuelta en Perú.

Argentina y un triunfo para calentar motores. La ganó a Honduras en Texas sin sufrir.

Escriben en esta edición:

Vaca Narvaja, Burgueño, Calvo, Fara, Duran Barba, Castro, Balza, Cereijo, Sinay, Heller, Lloret, González y J. Fontevecchia.

HB

