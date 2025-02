La tapa del Diario PERFIL del domingo 9 de febrero de 2025

A continuación ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.007 del Diario PERFIL, de este domingo 2 de febrero de 2025, un número al que acompañan 5 suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: El Observador, Cultura, Domingo, Espectáculos y Marie Claire.

Alberto Fernández: “Para los medios, pasé de ser un tibio a un agresor”. El expresidente rompe el silencio tras la denuncia por violencia de género y maltrato psicológico que le presentó su ex pareja y madre de su hijo Francisco, la causa por corrupción de Nación Seguros y el escándalo por el video en la Casa Rosada. Habla de su relación con Cristina Kirchner y con Javier Milei, y de su enemistad con el juez Ercolini. Las desventuras sin fin que enfrenta desde que dejó el poder. "El problema con Cristina no era que no le contestara, sino que no le obedeciera”, señaló.

Apoyado en las encuestas, el Presidente va por la batalla cultural y la económica.

Comodoro Py. Se reactivan causas de impacto: Skanska, Fútbol para Todos, el abogado falso y el atentado a CFK.

Ecuador. El país elige presidente y renueva el Congreso en un clima de tensión por la violencia narco.

Extraños. Matt y Ross Duffer, los gemelos creadores de Stranger Things, que llega a su quinta y última temporada.

Sabiduría oriental. Adelanto de Los indomables, diálogo de Pablo Cohen con el Pepe Mujica y Lucía Topolansky.

Huellas del horror en los rehenes liberados en Gaza. Eli Sharabi, Or Levy y Ben-Ami pasaron 16 meses cautivos y se los vio marcadamente demacrados.

Alquileres porteños, cada vez más lejanos para los jóvenes.

Johnny Depp fue al Colón por sorpresa. El popular actor se maravilló con el teatro porteño.

Julián Alvarez picó un penal en el derby madrileño, pero Atlético empató con el Real Madrid (1-1)

Vélez y San Lorenzo no se sacaron ventaja.

Escriben en esta edición:

Mardones, A. López, Croxatto, Trentadue, Berardo, Medina, Kohan, Link, Guebel, Hopenhayn, Martin, Giampaolo, Tabarovsky, A. Fontevecchia y J. Fontevecchia.

HB