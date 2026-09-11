La tapa del Diario PERFIL del sábado 12 de septiembre de 2026

A continuación ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2072 del Diario PERFIL, de este sábado 12 de septiembre de 2026, un número al que acompañan 3 suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: El Observador, Espectáculos, y Buenos Aires Times:

Milei sobreactúa la base naval de Ushuaia y no frena el comercio de Chile con Malvinas. El gobernador Gustavo Melella recibió en Tierra del Fuego al canciller Pablo Quirno y al ministro de Defensa, Carlos Presti, que llegaron para reactivar la Base Naval Integrada y reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur. Pero mientras el Ejecutivo exhibe músculo en Malvinas y amenaza con sanciones, Chile mantiene vínculos comerciales con las islas y avanza con conexiones marítimas desde Punta Arenas. El fueguino, un nuevo aliado de la Administración.

Galperin comparte con el Presidente el ideario liberal, pero no la súbita pasión del jefe de Estado por las islas: la petrolera Navitas invirtió más de 40 millones de dólares en Mercado Libre.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Día del Maestro. El jefe de Estado se comparó con Sarmiento en un video hecho con IA.

Más dudas que certezas en la cuenta offshore de Caputo. Sospechas de la Justicia.

Por qué la inflación no empezó con cero en agosto como prometió el Gobierno.

Grieta a los 25 años del ataque: Trump eligió el Pentágono. El acto central fue en Nueva York.

El Chiqui Tapia quedó en offside y Macri pide la roja. Por enriquecimiento ilícito en la Ceamse.

HB