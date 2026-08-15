La tapa del Diario PERFIL del sábado 15 de agosto de 2026

A continuación, ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.1642 del Diario PERFIL, de este sábado 15 de agosto de 2026, un número acompañado por tres suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: El Observador, Buenos Aires Times y Espectáculos:

Las condiciones que Macri le pone a Karina para llegar a un acuerdo. El expresidente y la hermana del jefe de Estado se vieron cara a cara, en secreto, y ambos entornos intentaron maquillar el encuentro como una simple llamada. El PRO exige respetar sus municipios principales y no resigna candidatos propios ni en Ciudad ni en Provincia. A cambio, ofrece acompañar la eliminación de las PASO y la reforma del Banco Central en un armado que ya genera fisuras internas y hasta un precandidato presidencial amarillo dispuesto a romper filas.

Milei sumó a la Argentina a la Internacional Antiaborto de Trump. El país se adhirió al Consenso de Ginebra, una declaración provida impulsada por los Estados Unidos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Hojarasca. El plan de desregulación de Sturzenegger seguirá adelante, pero en otro ritmo, más “político”.

El PAMI incumple la restitución de medicamentos a más de un año de la orden.

Usura digital: el peso de las fintech en la deuda de las familias.

Emergencia humanitaria en Colombia mientras siguen los temblores.

Vaca Muerta. La disputa por la infraestructura estratégica entre China y los Estados Unidos se presenta también en energía.

Incendios. Evacúan un barco con 500 turistas por el fuego en el norte de Grecia. La destrucción supera los 100 km2.

Femicidio. Revelaron detalles de la muerte de Romina Calvo. Las pericias demostraron que la víctima intentó defenderse.

Independiente. Anunció la contratación de un nuevo entrenador “sorpresa”: Viera, el brasileño con experiencia en Uruguay.

Gustavo Cerati en versión avatar agotó 500 mil entradas.

Los videos de Cirio serán pruebas del caso Insaurralde. Revés judicial para la modelo.

Tapia: la causa de la mansión tendrá un juez ‘amigable’. Adrián González Charvay es el magistrado.

Escriben en esta edición:

Curia, Burgueño, Guebel, Giampaolo, Kohan, Fraga, Ares, Link, Hopenhayn, Zabalza, Helman, A. Fontevecchia y J. Fontevecchia.

HB

