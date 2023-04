La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP) resolvió parar el servicio de las líneas B y C del subte entre las 14 y las 16, en reclamo de "dos francos semanales". Además, demandan la reducción de “la exposición de los trabajadores a múltiples factores insalubres y nocivos".

A través de un comunicado, el gremio anunció la medida de fuerza. "A las condiciones dañinas para la salud inherentes a nuestro ámbito de trabajo (alteración de ritmos circadianos, microondas, electromagnetismo, microparticulados minerales y metálicos en suspensión, enrarecimiento del aire y falta de oxígeno, entre otros), se le suma la presencia del cancerígeno asbesto en toda la red", señalaron desde la organización sindical.

"El asbesto es un elemento prohibido por ley, en su venta y comercialización, y que tiene consecuencias fatales para el cuerpo humano que resulta expuesto a este mineral", denunciaron.

"Desde la AGTSyP hemos presentado un amparo colectivo exigiendo el retiro inmediato del asbesto y todos los elementos contaminados de la red de subterráneos, incluidos los trenes de la línea B, E y C que lo contienen, que ha sido concedido y ratificado por la Justicia porteña", apuntaron.

Roberto Pianelli, secretario general del gremio acusó a Emova de mentir “descaradamente para maximizar sus ganancias". “Si no hay respuesta, vamos a continuar con paros esta semana", advirtió, quien, además, subrayó que "las únicas respuestas de la empresa son chicanas y mentiras".

En diálogo con El Destape Radio, Pianelli aclaró: "Hoy vamos a parar las líneas B y C dos horas a la tarde en hora no pico para no afectar a los usuarios”. “Queremos que la empresa recapacite para poder terminar con el conflicto. A los trabajadores no les gusta estar en conflicto. Cuando lo hacen es porque no queda otra alternativa", sostuvo.

"Hace cinco años estamos expuestos a material cancerígeno, tres compañeros fallecidos, 85 compañeros afectados y frente a eso, estamos pidiendo reducir la jornada laboral para tener menos exposición a ese material cancerígeno y porque, fundamentalmente, ya se demostró que se puede dar el servicio con menos trabajadores, ya lo vimos en la pandemia”, detalló.

“La empresa lo que está haciendo es, en vez de satisfacer esa demanda y reducir la jornada, lo que está haciendo es reducir el personal ya hay un 10% de trabajadores menos para dar el mismo servicio. Están maximizando sus ganancias en vez de generar un mejor clima y un mejor ambiente para sus trabajadores y de esa manera compensar lo que hicieron durante 30 años de tenernos trabajando con material cancerígeno sin avisarnos”, agregó Pianelli.



La postura de Emova frente a la cuarta medida gremial en menos de 15 días

“Emova lamenta que, pese a los intentos por sostener el diálogo y la negociación por los canales adecuados, se perjudique directamente a los usuarios que necesitan utilizar el servicio para trasladarse”, detalló la empresa a cargo del servicio.

En relación a las denuncias del gremio de los trabajadores del subte Emova realiza las siguientes aclaraciones: “No existe riesgo alguno para la salud de los trabajadores, se realizan permanentes mediciones de calidad de aire en todos los ámbitos del Subte cuyos registros arrojan resultados muy por debajo de los niveles admitidos en las normas y asimismo iguales o inferiores a los que se detectan en la vía pública”.

“No hay ninguna medición ambiental de las más de 2.500 realizadas que haya arrojado un resultado negativo en los últimos cinco años, es decir nunca se detectó contaminación por asbesto”, destacaron.

En relación a la reducción de la jornada señalaron que no hay argumentos para dar paso a esa demanda ya que “no hay declaración de insalubridad que sustente la necesidad de una jornada laboral reducida, tal como lo determinó la Sala II de la Cámara de Apelaciones del Trabajo”.

Puntualmente sobre al asbesto aclararon que desde 2018 cuenta “con un plan integral de desasbestización en el que sigue trabajando activamente, dentro del cual se relevaron la totalidad de las flotas, subestaciones y centros de potencia, también talleres, pozos de bombeo y salas técnicas, abarcando así la totalidad de los espacios de trabajo”.



RB/fl