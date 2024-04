Luego de Quilmes, más de CFK: "No somos héroes, solo nos hacemos cargo de la historia con coraje"

Actos y posteos enmarcaron el volcánico sábado de Cristina Kirchner y Javier Milei, pero ese duelo no terminó en Quilmes o la respuesta del Mandatario, sino que agregó un capítulo nocturno. La exvice había disparado primero con su acto en el municipio de Mayra Mendoza, donde arremetió contra "este gobierno anarco-colonialista", cuestionó las cifras de superávit y acusó a Milei, sin nombrarlo por su nombre, de "someter al pueblo a un sacrificio inútil". Más tarde llegó el descontado contraataque del Presidente, que también sin mencionar la palabra Cristina, señaló "estamos arreglando el país que ustedes destruyeron".

Pero esa pulseada, que como siempre dividió aguas en redes, no terminó allí porque pasadas las 20 fue CFK la que volvió a su cuentaen X para publicar otro largo posteo, en el que luego de repetir algunos de sus conceptos en Quilmes agregó: "Yo sé que a la militancia le gusta la heroicidad, pero no, somos hombres y mujeres de carne y hueso con responsabilidades especiales que se hacen cargo de la historia y le hacemos frente con coraje":

X/@CFKArgentina

En la primera parte de su largo mensaje, Cristina había reconocido "la legitimidad de origen que dan los votos", pero insistiendo luego en que dicha circunstancia "necesita legitimarse también en la gestión y en los resultados de gestión". Así volvió sobre la cuestión del superávit, pero remarcó que "te puede haber votado el 60% de los argentinos, pero si cuando sos gobierno la gente se caga de hambre, pierde el trabajo o no puede llegar a fin de mes, ¿de qué sirve":

Milei había ya contestado sobre eso por los dichos de Quilmes, afirmando que su gestión apunta a reconstruir el país que ustedes destruyeron":

Y luego, en el último mensaje que aparecía en su cuenta, la exvicepresidenta había agradecido a la intendenta Mayra Mendoza "por el recibimiento y el afecto" que encontró sn su visita Quilmes:

Gracias Quilmes y gracias Mayra, por el recibimiento y el afecto. Los quiero mucho ❤️ pic.twitter.com/KnGI1HLiPl — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) April 27, 2024

La discusión por el superávit

Hace menos de una semana, el jefe de Estado había anunciado por cadena nacional el superávit financiero, justamente el eje al que este sábado apuntó CFK para establecer un provocativo contrapunto con Milei: "Hermano, no tenés superávit".

"Cuando escuché congratularse sobre el superávit público del primer trimestre y resulta que no pagaste Cammesa, la energía, las obras públicas, lo que le debés a las provincias y las universidades... Es como ustedes en su casa después de no haber pagado la luz, el gas, el alquiler y las expensas digan "tengo superávit". No hermano. Mirá todo lo que debés. No tenés superávit", indicó la exmandataria, en consonancia con algunos economistas que también cuestionan cifras libertarias.

Luego CFK recordó "en el año 2000 y 2001 tuvimos déficit cero y se cayó todo igual. En este país, en los seis años que hubo superávit fiscal gobernaba Néstor Kirchner y en el 2008, quien les habla".

Queda ver si ese duelo en actos y redes de este sábado queda ahí, o el Presidente intentará una nueva respuesta, que se sume a los entredichos con CFK en sus redes.

HB/CA