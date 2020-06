Basterra: "Dejen que alguien se haga cargo de lo que corresponde y yo acompaño"

El ministro de Agricultura, Luis Basterra, admitió hoy que no estaba al tanto de la intención del Gobierno de expropiar a la empresa Vicentin, pero sí del "camino estratégico" para "rescatarla".



"Los que trabajamos la tierra no le damos tanta vuelta, acá hay una medida que es rescatar la empresa y que el Estado Nacional sea actor partícipe. En esa parte, estuvimos involucrados, la conversamos, la conveniencia, la oportunidad, me buscaron, transmití. El instrumento y la oportunidad, no", indicó el funcionario.



Kulfas dijo que el modelo pensado para Vicentin es el de YPF

Según Basterra, "no podemos hacer una asamblea universitaria para que se decida. Estamos hablando de que (el ex ministro de Hacienda Alfonso) Prat Gay nos estaba por llevar puesta a la empresa".



En consecuencia, el ministro justificó que no se haya enterado previamente de la expropiación: "¿para qué? déjenme un poco de paz también. Dejen que alguien se haga cargo de lo que corresponde y yo acompaño".

Alberto Fernández apunta a las irregularidades de Vicentin y sigue firme con la expropiación

"La verdad que es secundario. Nos tenemos afecto (con el presidente Alberto Fernández). Nosotros estuvimos en la resistencia al macrismo de todo el tiempo, confianza no falta y hay toda una historia que nos pone dentro de un espacio", enfatizó el titular de Agricultura, en declaraciones radiales.