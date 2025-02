Luis Juez quiso ayudar a Milei y lo incineró al nivel del "Jamoncito" de Villarruel

El Senador nacional Luis Juez se mostró contundente en su defensa hacia el presidente Javier Milei durante una entrevista en Radio Rivadavia, en el marco del escándalo que involucra a la criptomoneda $LIBRA. A pesar de las críticas y sospechas sobre el entorno cercano del presidente, Juez ratificó su apoyo al mandatario y dejó en claro su postura sobre los hechos que se están investigando.

Juez quiso favorecer a Milei y señaló "este tipo es un tipo extremadamente decente, también extremadamente ingenuo...". Una imagen que mereció ácidos comentarios en redes, pero además el cordobés agregó que "eso no es bueno..., porque la ingenuidad en determinado lugar es un pecado capital". Con tantos años en politica, una carrera que inició como candidato cercano a boletas del partido comunista, es obvio que el senador cordobés habló como si estuviera parado en la vereda "no ingenua" del negocio político.

"Pero Milei un tipo decente, honesto, repleto de buenas intenciones, no merece ser arrastrado al barro...", destacó, en alusión a la comisión investigadora que estuvo a un voto de aprobarse en el Senado, y que fracasó justamente porque hubo radicales como Vischi, firmando el proyecto y votando en contra un rato después.

Sin embargo, y aunque votó en contra de investigarla en el Senado, Juez sostuvo en Radio Rivadavia que "la estafa vinculada con la criptomoneda debe ser investigada a fondo". Resulta curiosa, entonces, su oposición a hacerlo desde el Poder que integra.

"Estoy absolutamente convencido de tres cosas", continuó Juez, "primero, que este hombre es un tipo decente y honesto; segundo, que existió un hecho de estafa que necesita ser aclarado; y tercero, que Milei no tiene la conducta de un hábil estafador". Además, destacó la importancia de esclarecer el asunto para "la tranquilidad del Presidente y de todos los que lo acompañamos", y rechazó cualquier especulación sobre sus intenciones.

El senador cordbés también hizo referencia al hecho de que algunos intentan vincular su apoyo a Milei con la obtención de posibles beneficios políticos, pero aclaró con firmeza: "Yo no quiero nada. Cada vez que digo algo a favor del presidente, empiezan las operaciones. No me muevo por eso". Juez remarcó que su adhesión a Milei se basa en la convicción de que se trata de "un hombre íntegro".

El escándalo de $LIBRA

Como abogado, Juez no dudó en calificar el asunto de la criptomoneda $LIBRA como una "maniobra estafatoria". A pesar de las dudas que generan las sospechas, el senador destacó que no importa si se trata de recursos públicos o privados, sino que lo esencial es que "la estafa existió". Reiteró que la Justicia debe investigar a fondo para esclarecer los hechos: "La Justicia tiene que ir a fondo, se tiene que averiguar, se tiene que investigar, nos tenemos que sacar todas las dudas".

El Senador remarcó que, "si bien la situación es compleja, el primer afectado por la estafa es el propio Presidente", quien se ve involucrado en una maniobra que podría dañar su imagen pública. Juez señaló que no entiende cómo alguien en la posición de Milei, con tan altos niveles de apoyo y en un momento clave de su gestión, podría verse involucrado en un hecho de esta naturaleza.

La Justicia y el rol del fiscal Taiano

En cuanto al rol de la justicia en el caso, Juez expresó su escepticismo respecto a la politización de la Justicia en Argentina. "Yo no creo en la justicia politizada, partidizada", comentó, y destacó la importancia de que los fiscales actúen de manera independiente. "Espero que el fiscal haga todo lo que tenga que hacer, que profundice la investigación y esclarezca este tema", agregó.

El legislador también aprovechó para criticar a aquellos que buscan desviar el enfoque hacia comisiones parlamentarias. En su opinión, las comisiones investigadoras en el Congreso no son la vía adecuada para aclarar estos hechos. "Una comisión del Senado para investigar esto es solamente un escenario de circo", afirmó. Juez subrayó que, si bien la Justicia debe investigar, la labor del Congreso debe centrarse en otros asuntos más relevantes para el país.

La fallida comisión investigadora

En relación con la propuesta de crear una comisión investigadora sobre el escándalo, Juez se mostró crítico con la actitud de algunos senadores, como el radical Luis Vischi, quien inicialmente apoyó el proyecto pero luego cambió su voto. "La mecánica parlamentaria no tiene por qué entenderla el contribuyente", expresó el senador, e indicó que, aunque la propuesta de la comisión no se concretó, algunos senadores siguen impulsando investigaciones que considera innecesarias.

"Es para hacer un circo, para tener escenario electoral", opinó Juez, y sugirió que la verdadera intención de estas comisiones es ganar visibilidad en un año electoral. En su lugar, el senador defendió la investigación judicial como la vía más adecuada para esclarecer los hechos.

Finalmente, Juez reflexionó sobre la corrupción en la política argentina, un tema que marcó su carrera. A pesar de las tensiones internas dentro de su bloque y las dificultades para avanzar en ciertos temas, el senador remarcó que su postura siempre fue clara: "Yo detesto la corrupción".

