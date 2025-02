Luis Juez sobre el escándalo por $LIBRA: "Milei es extremadamente honesto y decente"

El senador Luis Juez rompió el silencio tras el escándalo por la cripto $LIBRA para defender al presidente Javier Milei.

Defensa de Milei

"Para construir la esperanza tenés que tener algunos valores. Yo creo que el valor más grande que tiene Milei es su sinceridad, brutal, bestial. Creo que es un tipo extremadamente sincero y extremadamente honesto", aseguró el líder del Frente Cívico.

Además señaló que "el tema lo va a tener que investigar la Justicia" y que habrá "un escenario multifacético porque no será sólo de jurisdicción local".

"Es un tipo extremadamente decente", insistió en declaraciones al canal TN.

Al ser consultado sobre la hermana del presidente, Juez respondió: "Yo no la he tratado a Karina. He hablado tres veces con ella".

"Que hay una banda de estafadores no tengo ninguna duda"

"Que hay una banda de estafadores no tengo ninguna duda, que esto fue una terrible garcada no tengo ninguna duda y que no hace falta ser un genio para descubrir que hubo una maniobra", sostuvo Juez aunque consideró que los estafados serían "él (por Milei) y los damnificados".

"El tipo tiene una cosa que todavía no ha hecho el clic de que él es el presidente. No se la cree. Tiene un gesto de ingenuidad", agregó.

También evaluó que en el Gobierno nacional hay "un esquema muy reducido con poco experiencia en lo público" por lo que "te aparecen un montón de pícaros, valijeros, rápidos, vivos".

"Te das cuenta que estás frente a un tipo de una altísima ingenuidad", concluyó el senador al referirse al comportamiento de Milei.