Maestra negacionista en Santa Cruz: enseñaba a sus alumnos que el Covid-19 no existe

El caso de una maestra negacionista de la pandemia del coronavirus generó una gran indignación en las redes sociales tras la viralización de un video en el que afirma que el "Covid-19 no existe" ante los padres de sus alumnos que se quejaban que la docente les enseñaba a sus hijos que no existía el coronavirus.

La grave situación sucedió en la localidad de Las Heras, en la provincia de Santa Cruz. La maestra se llama Rosa Emperatriz Razuri, es abogada y da clases de Formación Ética y Ciudadana en la Escuela Industrial N° 7 de Las Heras. Pero también tiene participación en política ya que es ex candidata del PRO y militante del partido NOS, de Juan José Gómez Centurión, según consignó el medio La Opinión Austral.

En las redes sociales se viralizó el video en el que madres de sus alumnos de 14 años hablaron con ella vía Zoom para recriminarle que les haya dijo a sus hijos que el Covid-19 no existe y la docente reiteró sus dichos: "Si a ustedes les molesta a mí no me interesa. El Covid no existe. La gente no se muere de ningún Covid, porque no existe, tengo mi hermano que es científico y él me informa. Se están muriendo por neumonía pero no por coronavirus".

En varios tramos fue interrumpida por los padres que le decían "usted no le puede decir a mi hija que el Covid no existe". "Un adolescente es más maduro que ustedes mamás. Es una vergüenza que las madres no se formen para saber educar a sus hijos", replicó la docente.

Las madres también contaron algunos casos de sus familiares que sufrieron el coronavirus: "Estoy escuchando su opinión, sólo le quiero hacer saber que tengo a mi mamá que falleció hace 20 días de Covid, estamos pasando por un momento muy feo".

"No se mueren de ningún Covid porque el Covid no existe. Eso dicen y eso le mienten, no los tratan de neumonía, los tratan de Covid que es una enfermedad no existe. Yo pregunto, ¿cómo se trata una enfermedad que no existe?. No hay tratamiento porque no existe y entonces no saben qué hacer", insistió.

Ante los medios, la maestra negacionista insistió en que el coronavirus no existe

Tras la viralización del video, Rosa Emperatriz Razuri fue entrevistada por varios medios locales. En diálogo con Canal 2 de la ciudad de Caleta Olivia, dijo que intenta formar jóvenes que "puedan discernir y escuchar todas las campanas". "Hoy pido disculpas por mi reacción frente a los padres pero lo que yo digo no es descabellado, está fundado lo que pienso", insistió.

"Hubo alumnos que habían investigado y que si estaban de acuerdo con lo que yo planteaba. Otros alumnos no estaban de acuerdo y lo que se viralizó fue la discusión con las madres de estos alumnos que han sido muy irrespetuosas", agregó."

La democracia y la necesidad de un debate público para que la sociedad pueda ver las diferentes opiniones de médicos o infectólogos Las personas que opinamos de otra forma respecto al coronavirus nos pretenden hacer callar, es lamentable. Yo quiero crear hombres y mujeres del mañana que sean libres y que estén informados", expresó.

En cuanto a la discusión con las madres, manifestó: Una madre me dijo que su familiar había fallecido por coronavirus, sin embargo yo le dije que la causa de fallecimiento había sido la neumonía. Debemos exigir nuestros derechos de acompañar a nuestros familiares en situaciones críticas y así no perder la libertad como ciudadanos".

La maestra también citó a Médicos por la verdad, un grupo de profesionales de la salud negacionistas que protagonizó incidentes en la última marcha contra las restricciones en el Monumento a la Bandera de Rosario.

La maestra fue desplazada de su cargo y no se descarta "otro tipo de acción legal"

Luego del escándalo, el vicepresidente del Consejo Provincial de Educación, Ismael Enrique, anticipó en diálogo con LU12 AM680 que "tenemos los mecanismos administrativos para actuar en consecuencia: lo primero que ocurre es la separación del cargo e inicio del sumario".

"Es extremadamente grave que la docente tenga este tipo de discurso. En un momento tan difícil, en el mundo entero, gente que haga este tipo de planteos es grave y más si se trata de una persona que esta enseñando formación ética y ciudadana, con semejante nivel irresponsabilidad y negacionismo", agregó.

En esa línea, siguió: "Esta señora no está formada para ser docente, sino para ser abogada, pero a la hora de decidir ingresar a una institución educativa, se tiene que ser lo suficientemente responsable en el accionar que tengamos

"Es lastimoso que se dirija así a los padres, cuando en el seno de las familias se están viviendo situaciones completamente angustiosas y complejas. La escuela tiene que contener, además de la transmisión de los conocimientos, la ayuda, la colaboración, el acompañamiento", expresó. Y, por último, no descartó iniciar "otro tipo de acción legal", ya que no se puede "negar una enfermedad que se está llevando vidas".

