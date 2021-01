Mar del Plata: comerciantes no acatarán las restricciones nocturnas del Gobierno

Luego de que el Gobierno anunciara el pasado jueves la imposición de restricciones nocturnas en todo el territorio nacional, grupos de comerciantes de Mar del Plata aseguraron que no acatarán dichas normas.

De entre dichos grupos, sobresalen los gastronómicos quienes, desde un inicio, confirmaron que mantendrían sus locales abiertos a pesar de disponerse el cese total de actividades entre las 23 y las 6 de la mañana.

“La gastronomía no está preparada para un baldazo de agua fría” aseguró uno de los tantos referentes del sector de cocina a Infobae. “Nadie va a cerrar porque estamos cansados de fundirnos” recalcó.

Entre opiniones, algunos otros empresarios aseguraron que las autoridades solo “atormentan al turismo durante la semana y lo único que hacen es perjudicar la situación”.

“El virus no tiene horario. Trabajar con los lugares habilitados ayuda a no permitir la clandestinidad. Si cerrás los bares, los jóvenes van a seguir saliendo” compartían. Concluyeron insistiendo en que "no hay un plan verdadero porque tampoco hubo un plan sobre cómo llevar a cabo la pandemia"

Por su parte, la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG) difundió diversas pancartas a través de la red social Twitter en señal de protesta ante el toque de queda sanitario.

“Los gastronómicos de Mar del Plata le decimos NO al cierre de los establecimientos. Los restaurantes y bares no contagian y no somos responsables del rebrote del COVID-19” indicaron.

Los gastronómicos de Mar del Plata le decimos NO al cierre de los establecimientos. Los restaurantes y bares no contagian y no somos responsables del rebrote del COVID-19.#lagastronomíanocontagia



Necesitamos trabajar! Cuidémonos entre todos! pic.twitter.com/GIcIXTnVky — AEHGMDP (@aehgmdp) January 7, 2021

En la misma línea, la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP) de Mar del Plata compartió un comunicado alegando que “las actividades económicas no resisten otro cierre”.

Asimismo, reconoció que que dicho cierre “significaría la destrucción de las pymes locales y de los pequeños comercios, que desde el inicio de la pandemia vienen haciendo un sobreesfuerzo"

Finalmente, el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montengro, expresó mediante su cuenta oficial: “Ante las múltiples consultas quiero ratificar que vamos a esperar el decreto del gobierno nacional para conocer las posibles restricciones. Ya todos saben mi postura: siempre fue salud + trabajo. El cierre de actividades debería ser el último recurso”.

Ante las múltiples consultas quiero ratificar que vamos a esperar el decreto del gobierno nacional para conocer las posibles restricciones. Ya todos saben mi postura: siempre fue salud + trabajo. El cierre de actividades debería ser el último recurso. — Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) January 8, 2021

