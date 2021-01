Chaco aplica toque de queda y Mar del Plata advierte que eso no sirve

Mientras los casos de coronavirus suben y alarman al Gobierno, la provincia de Buenos Aires analiza un toque de queda nocturno. El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, se adelantó y es la primera provincia en aplicarlo, aunque lo llamó "alarma sanitaria". Mientras que Guillermo Montenegro, intendente del partido de General Pueyrredón, donde está Mar del Plata, advirtió que la prohibición de circulación nocturna no sirve y que "es impracticable".

Ante las imágenes de desbordes en las playas de la Costa Atlántica, el Gobierno bonaerense parece avanzar a un toque de queda. Sin embargo, desde Mar del Plata adelantan que no es la solución.

"Tenemos 30 mil jóvenes por día que salen a Mar del Plata. Si no hay ningún lugar, porque le digamos que no salgan, no se van a quedar mirando Netflix. No solo es difícil, sino que en un punto es impracticable, vas en contra de la realidad. Las complicaciones no solo es en la noche sino también en los 'afters'. Va a haber más gente en ese lugar, va a haber más fiestas clandestinas. El toque de queda no es una solución", afirmó Montenegro en diálogo con TN.

En esa línea, continuó: "Este fin de semana se desarticularon 50 fiestas con más de 3.500 jóvenes. Son lugares donde no hay protocolos para evitar los contagios ni tampoco hay cuidados como salida de emergencia, plan de evacuación, nadie controla qué es lo que se toma y qué sustancias se consumen".

"Hay que seguir trabajando en la responsabilidad, a pesar de que es difícil. Hay que tener una salida con los mayores cuidados posibles. No tiene que ver con una posición de si hay o no noche, tiene que ver con la realidad, esto existe", agregó.

Asimismo, comentó: "Busquemos de qué manera, en el espacio público, con horarios, con responsables, como en la gastronomía, si hay más gente que lo autorizado, uno puede asumir el compromiso de clausurar el lugar".

"Es muy difícil ir siempre detrás de la fiesta clandestina, incluso cuando uno llega ya esa fiesta hace dos o tres horas que está funcionando, por más que se desarticule, la situación compleja ya ocurrió", dijo.

Por último, advirtió que "no sería prudente" instaurar un toque de queda y propuso: "Hay otras medidas como la posibilidad del PCR, si bien hay una ventana que no lo hace definitivo, baja mucho la posibilidad de que un contagiado ingreses a la ciudad".

Por su lado, el gobernador de Chaco impuso un toque de queda aunque lo llamó "alarma sanitaria". "JUNTOS VALORAMOS. JUNTOS DECIDIMOS. Debido al incremento de casos de Covid-19, junto al Comité de Expertos, hemos decidido tomar nuevas medidas para frenar los contagios. Debemos seguir cuidandonos, lavandonos las manos, respetando el distanciamiento y usar siempre barbijos", inició Capitanich en un hilo de Twitter.

"¿Hay Alarma Sanitaria? Sí. Entre las 00 y las 6 hs de cada día, salvo de jueves a domingos donde estará habilitado el funcionamiento de bares y restaurantes hasta las 02 hs. Durante la alarma sanitaria, toda excepción de circulación debe estar debidamente justificada", añadió.

En ese sentido, informó: "¿Se podrá permanecer en espacios públicos? Sí. Pero sólo hasta las 22 hs. A partir de ese horario, las autoridades municipales y de seguridad podrán adoptar medidas necesarias para evitar la concentración y aglomeración de personas".

"¿Está permitido el turismo? Sí. Los permisos de turismo continúan vigentes y deben tramitarse en la web http://permisoprovincial.chaco.gob.ar. No sé requiere pago de hisopado ni hay restricciones de ingreso o egreso al territorio provincial", explicó.

Y agregó: "¿Habrá transporte público? Si. Podrán circular con unidades hasta el 50% de su capacidad. No se permitirá el transporte urbano e interurbano durante la vigencia de la alarma sanitaria".

"¿Están permitidos los encuentros y reuniones sociales? Sí. Sólo hasta diez personas como máximo, preferentemente pertenecientes a un mismo grupo familiar o de convivientes", concluyó y sumó dos hashtags: #CuidemosALosQueAmamos #FrenemosLosContagios.

