Por avance de las obras de ampliación del Puente Labruna en la zona de Núñez, en la Ciudad de Buenos Aires, las autoridades dispusieron el cierre total de la autopista Cantilo en la zona de Udaondo durante una noche para poder colocar siete vigas de hormigón de 45 toneladas cada una, que forman parte de la estructura del nuevo tramo del puente.

El operativo especial, impulsado por el Ministerio de Infraestructura y Movilidad porteño y ejecutado por Autopistas Urbanas (AUSA), está programado para comenzar desde las 22 horas y extenderse por aproximadamente nueve horas, con el objetivo de montar las vigas de 32,5 metros de largo que cruzarán la traza de Cantilo.

Cierran una avenida clave para montar vigas de 45 toneladas del nuevo Puente Labruna

Durante el corte, todo el tránsito que circula por Cantilo será desviado hacia la salida de avenida Udaondo con destino a Ciudad Universitaria, y luego podrá reincorporarse a la autopista tras el Puente Labruna. Esta salida, que normalmente está cerrada por las obras, será habilitada a modo excepcional para facilitar el desvío vehicular.

La ampliación del puente es parte de un proyecto más amplio para duplicar la capacidad vial de esta conexión estratégica entre avenida Lugones, Cantilo y Udaondo, una de las más transitadas de la Ciudad de Buenos Aires. Una vez finalizado, el Puente Labruna pasará de tener un carril por sentido a dos carriles por mano, con una pasarela peatonal ampliada y mayor fluidez en el flujo vehicular.

La obra también busca mejorar la conectividad hacia la Ciudad Universitaria, el Parque de la Innovación y los principales accesos del norte porteño. Las autoridades anticipan que estos trabajos, aunque generan molestias temporales por los cortes y desvíos, aliviarán la congestión y potenciarán la movilidad en una zona clave para miles de conductores que transitan diariamente por la ciudad.

Desde el lunes pasado también se mantiene cerrada la salida desde la autopista Lugones hacia Udaondo, una intervención que continuará durante aproximadamente tres semanas, con alternativas de desvío por avenidas como Del Libertador, General Paz o La Pampa para quienes circulen por la zona norte de la Ciudad.

