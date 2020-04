Mercosur: la Unión Europea celebró que la Argentina no frene el acuerdo de asociación

por Mariano Beldyk

La Unión Europea celebró que la Argentina haya decidido seguir adelante con los acuerdos con Europa, tanto el de asociación entre el Mercosur y su bloque asi como el tratado de libre comercio con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés) en el contexto en el que el gobierno de Alberto Fernández decidió pausar las otras negociaciones en curso por diferencias con sus socios regionales.

"La Unión Europea celebra el compromiso continuo de la Argentina con el Acuerdo de Asociación UE-Mercosur y se mantiene firme en su vocación de que dicho acuerdo entre en vigencia lo antes posibles", señaló de forma pública el vocero del Servicio Exterior de la Unión desde Bruselas. "La crisis del coronavirus demuestra que la solidaridad, el libre comercio y las reglas basadas en la cooperación multilateral son el único camino para la recuperación", completó.

El viernes pasado, el Gobierno resolvió apartarse de las negociaciones en curso con Corea del Sur —la más avanzada de todas—, asi como con India, Singapur y Canadá luego de que Brasil presionara a la Argentina para que definiera su postura respecto al proceso con Seúl para poder acelerar las definiciones. En la administración del Frente de Todos consideran que no están dadas las condiciones económicas para avanzar en un tratado con una potencia tecnológica como Corea del Sur en medio de la pandemia y mientras no aclare el horizonte comercial que asomará el día después.

No obstante ello, tanto en la Rosada como en Cancillería remarcan que los acuerdos que estaban cerrados —si bien aún no implementados— seguirían su curso, en referencia tanto al de asociación con los 27 miembros de la Unión —que incluye un capítulo comercial entre otros— como con los países europeos del continente que no integran ese bloque: Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Ese trato diferencial fue destacado por las autoridades europeas.

"Argentina ha anunciado su decisión de suspender su participación en las negociaciones de los acuerdos comerciales actuales asi como de futuras negociaciones del bloque del Mercosur pero ha aclarado en forma explícita que continuará con los acuerdos con la Unión europea y la Asociación Europea de Libre Comercio", señaló el comunicado del vocero de política exterior comunitaria. Para la Rosada, el respaldo de las potencias europeas —si bien existen ciertas resistencias también allí al acuerdo— es clave en el marco de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y los bonistas privados.

Además, la Unión Europea puntualizó que "es crucial focalizar en una agenda positiva para reforzar el diálogo político futuro, la cooperación y los intercambios económicos entre el Mercosur y la UE" para sobrellevar la crisis actual y "preparar el terreno para la recuperación económica de los dos lados del Atlántico". Y concluyó que "el Acuerdo de Asociación jugará un rol clave para mejorar esta relación".

Desde la oposición, cuestionaron la jugada del Gobierno mientras se preparan para recibir mañana al canciller Felipe Solá en una teleconferencia con los senadores de la Comisión de Relaciones Exteriores. Hay dos ejes que les preocupan en materia de política exterior, el problema de los varados y el futuro del Mercosur. Para ambos temas algunos legisladores ya acercaron preguntas a la Cancillería.