En una larga entrevista con Radio Mitre, el titular de la Auditoria General de la Nación, Miguel Angel Pichetto, se refirió este sábado 19 de junio a numerosos temas de actualidad, tocó la interna de Juntos por el Cambio, el lanzamiento de su línea de Peronismo Republicano, fue duro con el papa Francisco por sus palabras sobre "la propiedad es un derecho secundario" y fue lapidario con las gestiones que el Gobierno mantiene con La Habana para comprar vacunas cubanas contra el coronavirus. "Terminemos con este tema de Cuba, no sé como podemos estar hablando de comprarle vacunas a Cuba, que es un país de pobreza extrema, Cuba no nos puede vender ni aspirinas, si hasta tuvimos que mandarles inyecciones, porque no tenían jeringas...", dijo el ex senador peronista, lex candidato a vicepresidente en la fórmula con Mauricio Macri.

"Yo no creo en las casualidades, y acá cuando en Avellaneda la municipalidad vota quedarse con terrenos baldíos, cuando hay muchachos a los que les gusta tomar lo ajeno, justo sale el Papa a hablar del derecho a la propiedad y dice que es un derecho secundario, contra lo que dice claramente nuestra Constitución Nacional", señaló Pichetto en diálogo con Marcelo Bonelli en Sábado tempranísimo. "La categorización del Papa hablando de la propiedad como derecho secundario en la Argentina de hoy abre puertas complejas, a lo mejor el Papa no está pensando en la Argentina, pero acá hay personajes como Grabois que toman tierras, que ocupan casos, campos, hay sujetos peligrosos en Argentina. Movimientos y organizaciones que ven una casa vacía van y la ocupan. Eso pasa porque la vigencia de la ley y el orden no existen en el país".

"Yo entiendo la visión de lo espiritual, de estar al lado de los humildes, los sin techo, pero esa es una tarea que hay que hacer desde el Estado, de ninguna manera abriendo la ley del más fuerte o convalidando que se puedan ocupar propiedades, porque sería muy peligroso, dijo Pichetto sobre las apreciaciones de Francisco de esta semana.

Sobre la interna opositora llamó a "tratar de encontrar un camino de razonabilidad y de pertenencias territoriales", consideró que "la reflexión que hizo ayer Elisa Carrió es importante, estamos a tiempo, cualquiera sea los candidatos hay que hacerlo con la visión de la unidad". Sobre el caso puntual de Patricia Bullrich y algunas versiones que la señalan como hipótetica candidata en provincia de Buenos Aires, Pichetto sostuvo "tengo un gran respeto por ella, pero indudablemente ella viene trabajando dentro del ámbito de la ciudad de Buenos Aires, así que veremos como sigue esto".

"Hay algunas ideas estructurales que son visiones viejas, que terminaron con la caída dele Muro, el mundo se explica hoy por la vigencia del capitalismo", consideró el ex senador.

"El espacio nuestro del Peronismo Republicano, que es el que venimos trabajando, también tiene que ser considerado en esa discusión", agregó Pichetto dejando en claro que también espera para su sector lugares en las listas opositoras "de cara al 2021 y 2023". "De cara al futuro en términos de gobernabilidad, es imprescindible que el peronismo también sea parte, o una parte del peronismo también sea parte del Gobierno, para poder llevar adelante cambios estructurales, se requiere una fuerza democrática y republicana, con una participación del peronismo republicano".

"No sé si el PRO destrata a los otros partidos, es indudable que el PRO tiene que definir estas cuestiones, porque eso ayudaría a aliviar las tensiones" indicó Pichetto, dio como posible que Joaquín de la Torre "si hacemos las cosas bien siga al lado nuestro", en tanto dio por segura la participación de Emilio Monzó en la alianza opositora, señalando que "ya dijo que quiere participar de la interna en Juntos por el Cambio". "No estuvo realmente como Monzó no estuvo en la lista de diputados en 2019, son decisiones que se han tomado que sn del pasado y ya no se pueden resolver...", lamentó.

"La Argentina está planteada en el debate de dos grandes coaliciones, con poco espacio para terceras vías que son experiencias históricas frustrantes, tuvieron el 6% la tercera vía de Lavagna, Randazzo sacó el 5%, no modifican la visión de la gran mayoría", puntualizó Pichetto.

"Perón planteó un sistema unificado de salud, pero no era lo que es hoy el sistema de salud, que hoy es de punta, de avanzada...", dijo Pichetto sobre las palabras de Cristina y Alberto Fernández sobre el sistema de salud. "Lo que están haciendo es ahogar a las clínicas, el IOMA paga tarde o no paga nunca y eso va provocando quiebras de clínicas privadas, y eso es un error, porque la pandemia mostró que el sistema privado en la pandemia funcionó, ese es otro debate que puede llegar a ser dramático y muy complejo en la Argentina".

"Hay algunas ideas estructurales que son visiones viejas, que terminaron con la caída dele Muro, el mundo se explica hoy por la vigencia del capitalismo, Rusia y China son capitalismos agresivos, Vietnam que hizo la guerra con EE.UU. es una economía de mercado muy fuerte, hoy en la Argentina hay un mundo de políticos, un mundo cultural, de gente bella, de periodistas buenos, intelectuales... que quieren vivir en un mundo ideal que ya no existe, tienen la visión de la revolución inconclusa, de los '60 y '70, que eso son modelos oscuros, como Venezuela, que genera pobres de pobreza extrema; o Cuba, que es de una pobreza tremenda y tiene un modelo de salud paupérrimo, yo no sé como podemos llegar a pensar en comprarle vacunas a Cuba, la verdad no lo entiendo... Es una decadencia... Cuba no nos puede vender ni aspirinas, el otro día les mandamos jeringas para dar en Cuba, jeringas, no tenían ni jeringas...", apuntó en obvia alusión a la mirada externa que hace el Gobierno, siguiendo la linea que se marca del kirchnerismo más duro.

"Yo estuve en la facultad en la que se forman los médicos cubanos, son médicos de familia... Con todo el respeto lo digo, pero tienen una preparación para atender lo que significa la atención primaria de salud, lo han hecho además como un ariete de continuidad de la revolución, van estudiantes latinoamericanos, pero Cuba es de una pobreza infinita, Venezuela lo mismo, Nicaragua es un dictadorzuelo que mete presos a los opositores y Argentina está al lado de eso...", expresó Pichetto en Mitre.

"Argentina no tiene que estar al lado de eso, Argentina es un país de futuro luminoso, potente, un país productivo, que tiene con qué salir y generar empleo, este es el debate de fondo en la Argentina" concluyó.

