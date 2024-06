Murió Lorenzo Somaschini, el motociclista argentino de 9 años que se accidentó en un entrenamiento en Brasil

Lorenzo Somaschini, el niño motociclista argentino de 9 años que estaba internado desde el último viernes tras sufrir un gravísimo accidente durante los entrenamientos de la cuarta fecha de la Copa Honda Junior del Campeonato de Superbike de Brasil, murió este lunes, según confirmó la categoría a través de un comunicado oficial.

“La SuperBike Brasil informa, con gran tristeza y dolor, el fallecimiento del conductor Lorenzo Somaschini este lunes (17/6), a las 19h43. El argentino, nacido del Rosario, fue ingresado en el Hospital Albert Einstein, en São Paulo (SP), bajo cuidados médicos intensivos y, lamentablemente, no resistió”, informó la cuenta de Instagram de Superbike Brasil.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Somaschini se golpeó la cabeza en una caída en la curva Pinheirinho del Autódromo de Interlagos, en San Pablo, durante una nueva escala de la Copa Honda Junior, un de las competencia juvenil que reúne a corredores de entre 8 y 16 años en motocicletas de 160 centímetros provistas de pedales y manillares adaptados a cada participante.

El niño motociclista argentino murió en el hospital Albert Einstein, especializado en emergencias, donde estaba desde el sábado.

"Todos en el equipo de SuperBike Brasil están consternados por el evento y expresan sus sinceras condolencias a todos los familiares y amigos de Lorenzo", sostiene el comunicado de la categoría.

Cómo se forma a un campeón: Marco Dianda, el joven de 15 años que revoluciona al automovilismo

Lorenzo había nacido el 17 de julio de 2014. A los cuatro años, su papá le regaló una minimoto y empezó a incursionar en competencias de su categoría. Se formó en la escuela de Diego Pierluigi y en abril de 2024 había debutado en la Junior Cup del Superbike Argentino.

En una nota con La Capital de Rosario le preguntaron si tenía miedo de caerse. Respondió: "No, pero al principio lo tuve. Cuando veo que me voy al piso trato de hacerme una bolita y pienso en que no será nada..."

Luego de haber participado en una prueba en San Nicolás, Lolo, como le decían, había viajado a Brasil para tener su primera experiencia en el exterior.

En su cuenta de Instagram, el joven motociclista había subido una publicación en las horas previas al accidente. “Cumpliendo sueños... Primer entrenamiento en Interlagos Brasil preparándome para la Junior Cup”, escribió.

Somaschini había sido noticia durante el fin de semana del 13 de abril por su debut en el Superbike, la categoría más importante del Campeonato Argentino de Motociclismo de Velocidad.

“Desde los cuatro años. Mi papá andaba en moto, a los dos años me llevó al Super y me empezó a gustar. Mi sueño es llegar al MotoGP, ser campeón del mundo”, había dicho Lorenzo al medio especializado Paseo Tuerca.

LT