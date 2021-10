Pandora Papers: Jorge Rial fue director y accionista de una offshore creada en 2012

El periodista de espectáculos Jorge Rial fue director y accionista de una cuenta offshore que se radicó en el año 2012 en las Islas Vírgenes Británicas. Su ex socio y colega, Luis Ventura, también apareció registrado con un "poder amplio" para operar activos de la compañía. Desde el entorno del conductor radial informaron que ya no tiene dinero en el exterior y que blanqueó sus activos en el 2016.

La filtración mundial de datos financieros de la investigación conocida como Pandora Papers llegó al periodismo de espectáculos luego de que se conociera que el creador del programa Intrusos figurara como director y accionista de una compañía offshore radicada en 2012.

Así lo revelaron este miércoles los integrantes del equipo argentino que conforman el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) luego de tener acceso a los datos que revelan que Rial quien creó la sociedad Noyante Trading Limited, la cual tuvo actividad entre 2012 y 2016.

De acuerdo a los formularios del proveedor Trident Trust Company, el conductor abrió la compañía para operar una cuenta bancaria orientada a “inversiones en cartera de valores”.

De acuerdo a la información de ElDiarioAr, Noyante Trading Limited se inscribió con 50 mil acciones a nombre de Rial y sus hijas Morena y Rocío.

Allí también aparecía inscripto Luis Ventura, amigo entrañable del periodista de espectáculo y co-equiper en Intrusos y otros programas. En los documentos, Ventura aparecía con un "poder amplio" para tomar decisiones, incluido realizar “transferencias bancarias y operaciones de valores”.

La respuesta de Jorge Rial

Desde el entorno del conductor radial de Argenzuela aseveraron que efectivamente Rial estuvo ligado a Noyante Trading Limited pero que en 2016 se sumó al blanqueo que impulsó Mauricio Macri.

“En su momento, cuando estaba casado, esa sociedad se había hecho para comprar unos bienes en Miami. Fue una época en que le fue bien. Al final no hizo nada, no compró nada ni hizo ninguna inversión. En 2016, la poca guita que tenía la trajo con el blanqueo y no quedó nada afuera”, explicaron sus allegados.

Pandora papers: quiénes son los líderes mundiales que aparecen en la investigación

La compañía fue abierta en los años donde Rial viajó al Caribe con quien era su pareja de ese momento, Mariana “la niña Loly” Antoniale. El conductor y la vedette fueron tapa de numerosos medios porque era el momento de mayor disputa pública del ex conductor de Gran Hermano con su ex esposa, Silvia D’Auro, de quien se divorció en octubre del 2013.

“No tiene nada para ocultar. Tiene todo en regla, no debe nada, vive de su laburo. Incluso, pagó el impuesto a la riqueza”, agregaron desde su entorno.

GI CP