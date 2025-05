Paro de colectivos: que líneas funcionan y cuáles no este martes 6 de mayo

Este martes 6 de mayo se concreta el paro de colectivos convocado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en reclamo por un aumento salarial para los choferes. La medida de fuerza fue confirmada durante la tarde de este lunes, luego de que fracasaron las negociaciones entre las cámaras del sector y el Gobierno.

Durante la jornada no funcionarán más de 300 líneas de colectivos de corta y media distancia, tanto en el Área Metropolitana de Buenos Aires como en el interior del país. La medida inició a las 00hs del martes y se extenderá hasta el primer minuto del miércoles.

Entre las líneas que no prestan servicio este martes, dado que se adhieren al paro, se encuentran:

1

2

4

10

12

15

17

19

22

29

32

33

34

37

39

41

42

45

46

47

49

53

55

59

60

61

62

63

64

65

67

68

70

71

75

78

86

87

88

90

92

93

95

96

97

102

103

105

109

110

111

113

114

118

119

123

124

126

127

128

129

133

136

140

143

145

148

151

152

153

154

158

159

160

163

166

169

172

174

176

178

179

180

181

182

184

185

193

194

195

219

300

338

372

382

383

406

500

584

603

619

620

Qué líneas de colectivos circularán este martes 6 de mayo

Las líneas pertenecientes a DOTA, no se adhiere institucionalmente al paro, según lo confirmó el director de la empresa, Marcelo Pasciuto. No obstante, la decisión de trabajar o no dependerá de cada chofer, por lo que no se descartan interrupciones intermitentes en el servicio.

En caso de que los choferes opten por trabajar, durante la jornada funcionarán las siguientes líneas:

5

6

7

8

9

20

21

23

24

25

28

31

44

50

51

56

57

74

76

79

84

91

99

100

101

106

107

108

115

117

130

135

146

150

161

164

168

177

188

En Gran Buenos Aires:

256

263

271

299

370

384

385

388

403

405

421

429

435

440

503

514

520

540

550

551

552

553

570

740

AS.