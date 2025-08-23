El paro de controladores aéreos volvió a tensar la situación en los aeropuertos del país. Aerolíneas Argentinas informó que el gremio ATEPSA impidió el despegue de nueve vuelos que estaban autorizados y programados por fuera de la franja horaria de la medida de fuerza. Dos de esos vuelos tenían a todos sus pasajeros embarcados, mientras que otras personas ya habían iniciado el traslado desde la terminal, con equipajes despachados. En total, más de 800 personas resultaron directamente afectadas por esta acción.

“Desde Aerolíneas Argentinas lamentamos estos inconvenientes ajenos a la empresa y reafirmamos nuestro compromiso con brindar un servicio seguro, puntual, confiable y de calidad, incluso en circunstancias excepcionales como esta”, indicaron desde la compañía.

La empresa indicó que, como consecuencia de la medida de fuerza dispuesta por el gremio de la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación controladores aéreos), en total, ayer se cancelaron 44 vuelos, 59 fueron demorados y 10.500 pasajeros de cabotaje y regionales resultaron afectados.

En la etapa que fue desde las 13:00 a las 16:00, 28 vuelos fueron cancelados con una afectación de 3.100 pasajeros y 43 registraron demoras, afectando a 4.500 pasajeros. En la etapa etapa entre las 19:00 a las 22:00, se cancelaron 16 vuelos, afectando a 1.450 pasajeros y 16 vuelos fueron demorados perjudicando a 1.500 pasajeros.

Otras aerolíneas también sufrieron el impacto. LATAM advirtió que podrían registrarse reprogramaciones en vuelos desde y hacia Argentina durante las próximas jornadas de paro, mientras que JetSMART ofreció a sus pasajeros la posibilidad de cambiar la fecha de viaje sin costo adicional hasta el 14 de septiembre.

“La aerolínea ha implementado todas las acciones necesarias para reducir al mínimo el impacto sobre los pasajeros, ofreciendo opciones de cambio de fecha sin costo adicional ni diferencia tarifaria para volar hasta el 14 de septiembre de 2025. La solicitud puede realizarse hasta el 31 de agosto de 2025 a través de “Administra tu vuelo” en el sitio web”, señalan en un comunicado.

“JetSMART mantiene coordinación constante con las autoridades aeroportuarias para proteger a los pasajeros y asegurar que la información esté actualizada en todos los canales oficiales”, agrega.

En tanto, Flybondi confirmó la cancelación de 10 vuelos y la reprogramación de más de 35, con 7.000 pasajeros afectados.

“Flybondi lamenta las molestias ocasionadas a sus pasajeros por estas medidas de fuerza que fueron adoptadas sin la más mínima consideración del impacto negativo que generan”, concluye el comunicado de la low cost.

Paro de controladores: el cronograma de la medidas previstas

Domingo 24 de agosto: las retenciones se repiten en idénticos horarios.

Martes 26 de agosto: afecta los vuelos de 7 a 10 y de 14 a 17.

Jueves 28 de agosto: la medida opera entre las 13 y las 16.

Sábado 30 de agosto: vuelven a suspenderse los despegues de 13 a 16 y de 19 a 22, completando el ciclo anunciado.

De acuerdo a lo previsto, las medidas se realizan día por medio. Todas las operaciones de aeronaves que declaran emergencia, así como aquellas asignadas a servicios sanitarios, humanitarios, de Estado o de búsqueda y salvamento, quedan excluidas del plan de lucha, según aclaró Atepsa.

El conflicto gremial se profundizó tras el fracaso de la conciliación obligatoria dictada en julio. Mientras el Gobierno ofreció una pauta salarial cercana al 1% mensual, desde el sindicato reclaman una “propuesta salarial decente”. EANA (Empresa Argentina de Navegación Aérea) acusó a la conducción gremial de mantener un “conflicto permanente” con motivaciones “partidarias ideológicas”. “La cúpula gremial, liderada por la secretaria general Paola Barrita y la abogada Karina Barreiro, nunca estuvo dispuesta a negociar, ya que solo busca perjudicar”, dijeron desde EANA.

Ratificaron que “EANA es una empresa del Estado, por lo tanto, está 100% alineada a la política salarial de Gobierno Nacional, para este período de paritarias se ofreció lo mismo que para todas las empresas y organismos del Estado, el 15% de actualización, pero está claro que el sindicato kirchnerista de Paola Barritta no busca mejorar condiciones laborales, sino generar daño”.

Y apuntaron que “el gremio ha optado por una estrategia de conflicto permanente, dejando de lado cualquier valor operativo, técnico o institucional. Esta postura ha obstaculizado reiteradamente la posibilidad de alcanzar una solución consensuada”.

El viernes la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), en su carácter de autoridad aeronáutica de la República Argentina, llevó adelante un operativo de fiscalización en todos los aeropuertos del país para garantizar la prestación de los servicios esenciales de navegación aérea durante el ejercicio de acciones gremiales, respetando el derecho a huelga, pero corroborando la prestación mínima del servicio de forma segura, ordenada y continua.

“En este sentido, y respetando lo establecido por el Convenio Colectivo de Trabajo sectorial de los controladores aéreos, la reglamentación técnica de la autoridad aeronáutica dispone que, durante una medida de acción directa, deberá garantizarse la prestación de al menos el 45% de la totalidad de los despegues -regulares y no regulares- programados por cada hora de servicio”, indicaron oficialmente.

La ANAC implementó un riguroso proceso de vigilancia nacional sobre los Servicios de Navegación Aérea (ANS), que abarca las torres de control, los centros de control de área (ACC), las Oficinas de Notificación de los Servicios de Tránsito Aéreo (ARO-AIS) en los aeródromos y los servicios técnicos de mantenimiento de radares, entre otros.