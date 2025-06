Enrique Piñeyro: "Antes si estabas en contra te decían facho, ahora te dicen zurdo"

Enrique Piñeyro, actor y piloto de avión, criticó la decisión del Gobierno de reducir los períodos de descanso de comandantes y controladores aéreos y dijo que la forma de hacer política de Javier Milei es la “continuidad” de un proceso que se inició hace “cinco períodos presidenciales”. “La brutalidad del trato al disenso hoy se multiplicó, pero es la progresión geométrica de algo que empezó hace buen rato”, observó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Enrique Piñeyro es una de esas figuras inclasificables que desbordan cualquier etiqueta. Es médico, aeronáutico, piloto de avión, cineasta, actor y activista incansable. Firmó y produjo películas como “El Rati Horror Show” y "Garage Olimpo". Con fin filantrópico compró un Boeing 787 y creó la ONG Solidaire, con la que realiza vuelos humanitarios para rescatar refugiados. En los noventa trabajó en la aerolínea LAPA, a la que renunció por irregularidades.

La reciente decisión de reducir los descansos y vacaciones de los pilotos aéreos también incluye a los controladores aéreos. Parece que la inseguridad aeronáutica crecería por ambos lados, si no entiendo mal.

Son regulaciones que están por fuera de la Ley de Contrato de Trabajo, porque justamente son tareas tan específicas que generan una reacción en el cuerpo tan distinta a la mayoría de los trabajos que necesitan una regulación especial. Todos los países las tienen. Nadie que hace su trabajo normalmente cruza cuatro, cinco o seis husos horarios. Nadie está en condiciones de hipoxia durante doce, trece o catorce horas, y sometido a radiaciones cósmicas y a ruido constante. Todo eso genera reacciones en el cuerpo. Ir de Buenos Aires a Yeda, como hicimos en el último vuelo de Buenos Aires, es un vuelo de casi quince horas. Después de ahí necesitás obligatoriamente descanso y recomponer tu cuerpo, sus hormonas, sus ciclos de sueño-vigilia, su secreción de corticoides, su ritmo circadiano. A eso se lo disfraza de esta cosa de los hoteles cinco estrellas, que hace rato dejaron de existir, porque te juro que tendrían que ir a los hoteles donde te ponen. Se toma con una liviandad que es patética.

No hace falta ser piloto. Cualquier persona que hace un viaje, que cambia husos horarios, o que está varias horas arriba de un avión, lo siente en el cuerpo. Respecto de los controladores aéreos, ¿esto no termina aumentando también la inseguridad?

En general, las tareas más peligrosas suelen producir bajas humanas, normalmente de a uno, de a dos o de a tres, como un choque de tránsito, un cirujano que se equivoca malamente, o un anestesista que se equivoca. Ahora, los pilotos tienen 100, 200, 300, 400 o 500 personas atrás. Los controladores tienen dos sets de 100, 200, 300, 400 o 500 personas. Ellos son los únicos que pueden hacer desastres más grandes que un piloto, si realmente hacen las cosas muy mal, como pasó en Washington.

Por distintos motivos, ellos no tienen las condiciones de hipobaria, hipoxia, radiaciones cósmicas, ruido y aire viciado, pero tienen una carga de estrés muy complicada, y tenés que regularles el trabajo justamente por eso mismo. Porque cuando empiezan las bajas de staff o ese tipo de cosas, contrariamente a las barrabasadas que dijo Trump —que dijo que eso era producto de las políticas inclusivas—, es producto de empezar a cortar presupuestos donde realmente no podés. Hay un límite por el tema de la seguridad. Bajás eso, y tenés LAPA o lo que pasó en Washington, porque claramente el desempeño de los controladores está en directa relación con su lucidez mental. Y entre los pilotos, igual. Para eso hay que estar bien descansado, bien alimentado y con la mente totalmente despejada y puesta en eso.

Decía en la presentación que estamos entrevistando a alguien multifacético. Sos médico, aeronáutico, cineasta, activista, empresario y productor. Me gustaría una metáfora de tu visión general del estado de la Argentina y del estado del mundo.

Esta es la ceguera hipercapitalista, donde tienen estas absurdas teorías del derrame, de que eventualmente eso va a generar un poquito de bienestar. Pero la realidad es que toda persona, cuando viene al mundo, tiene derecho a salud, techo, educación, nutrición y educación, y eso no ocurre. Esta es la paradoja máxima, de “each man for himself” (cada hombre por sí mismo). Esto sucede cuando la emergencia es catastrófica en un avión, la evacuación normal no corre y cada uno sale por donde puede porque no hay ni para hablar ni para dar instrucciones. Esto es igual.

Yo creo que están implementando el "sálvese quien pueda", y no se dan cuenta de que, sin el espíritu de manada, no vamos a ir a ningún lado. Y no te va a alcanzar la plata, por más plata que tengas, para cercar tu casa. Ya lo vimos en Ceuta, o en Melilla, donde trepaban esos alambres como si nada. Cuando la gente se tira al Mediterráneo para cruzar, está muy desesperada. Porque subirte a ese barquito y cruzar el Mediterráneo es la desesperación propia de la expoliación del capitalismo europeo en África, por supuesto, porque ellos fueron inmigrantes ilegales.

Acá, es esta misma cosa de decir: "¿Dónde cortamos? Reduzcamos el descanso de los pilotos de 40 a 14 días”. Dicen mentiras, porque lo de las 36 horas entre vuelo y vuelo es una mentira tan absurda y tan descarada. Pero bueno, esto no empezó ahora, esto viene de tiempo atrás. Toda esta forma de hacer política se inauguró hace cinco períodos presidenciales, porque no es que Milei aparece de la nada. Milei apareció después de los últimos cinco períodos, y de esos cinco, cuatro gobernó el kirchnerismo y uno Macri. Milei es producto de esos últimos cinco períodos. Esta forma de hacer política es una forma en donde lo único que cambia es que si antes si estabas en contra te decían facho, ahora te dicen zurdo. Suman una serie de epítetos, pero eso es lo único que cambió. Esta forma de hacer política está basada en la mentira. Publican una tabla con vacaciones que es toda mentira y no citan fuentes. Nunca te citan una fuente. Si miraran las fuentes, verían que es mentira lo de las 36 horas de descanso. Eso es el descanso semanal.

En realidad lo que eliminan son las fuentes. Ahora, con tu condición de médico, ¿notás que esos argumentos falaces que se utilizan tanto en el caso de los pilotos como, por ejemplo, en el caso de los médicos del Garrahan?

Se utilizan en todo. Es la forma de hacer política que se inauguró del 2013 en adelante y nunca paró. Se fue refinando, se fue modificando, se fueron cambiando los epítetos y ahora se agregaron insultos lisos y llanos, pero es la misma forma. Acabo de leer que el Gobierno vetará todo aumento jubilatorio, y en el kirchnerismo está todo indignado, pero ellos hicieron lo mismo. ¿Vos te acordás cuando Cristina vetó el aumento de los jubilados? Ni siquiera un 82% móvil a la mínima les concedió. Pero el tema es que si lo hago yo, está bien; y si lo hace otro, está mal. Entonces, esa forma de política es tan llana, tan destructiva, tan paralizante, que se aplica a todo. Se aplica al Garrahan también. Obvio que te van a mentir con los sueldos y te van a decir que son unos ñoquis, pero no van al Garrahan. No están ahí. No vuelan con los pilotos. ¿Pusieron un funcionario a hacer una posta en Madrid y pegarse la vuelta 24 horas después? No, no lo hicieron. Pero el día que lo hagan, se van a dar cuenta que llegás y te querés poner el pijama, dormir una semana y cruzar los dedos para que no haya mal tiempo. Con el mal tiempo, el estrés, el trabajo y la carga suben por diez.

Elizabeth Peger: Más allá de la comparación que vos hacés con los anteriores gobiernos, hay un concepto interesante que tiene que ver con el concepto de odio, con el tema del revanchismo y la agresión como formato casi único de hacer política. ¿Eso qué te genera?

Esto ya lo vi. Es lo mismo que cuando llevaban las fotos de los periodistas a la plaza para que les escupan. Hablar de discurso de odio y después hacer algo así... Yo viví la dictadura, y yo me acuerdo que esos periodistas hablaron. José Ignacio López le preguntó a Videla dónde están los desaparecidos. Por mucho menos de eso desaparecías. Magdalena dijo que no iba a tomar el té sin saber dónde estaba Elena Holmberg, y habló muchas veces. Y toda esa gente que habló fue vituperada porque no estaba de acuerdo con un gobierno, o porque osaba disentir. Entonces, esto es la continuidad de algo que se va exacerbando. Ahora el insulto se puede agregar a nivel presidencial sin ningún problema, pero es parte del mismo proceso. Antes usaban las inspecciones fiscales. Ahora, como no importa nada, no usan ese recurso, pero usan otros, como espiarte. No está bueno, y estamos yendo a un proceso de deterioro de convivencia muy alarmante.

Si en este proceso cae la seguridad del vuelo, no va a importar hasta que les pase lo que pasó en Polonia. El presidente de Polonia tuvo un accidente en Smolensk, en Rusia, donde perdió la vida. El hermano, que era primer ministro, se quedó en casa y sobrevivió. Pero ese piloto había sido investigado por desobedecer una orden del presidente, que quería que vaya. Le cambió el destino después del despegue y después se lo volvió a cambiar. El tipo no tenía cartas para ir a ese aeropuerto, y el presidente dijo: “No importa, vamos igual”. En esa época se usaban cartas. Ahora tenemos todo en la computadora. El tipo desobedeció la orden presidencial, pero fue investigado y un fiscal terminó absolviéndolo, dejando caer la acusación. Cuando vuelve a volar con él, las condiciones en Smolensk estaban muy mal y el tipo decidió hacer la aproximación igual por la presión. Lo que no se dan cuenta los gobernantes es que, cuando empiezan a presionar sobre los pilotos, pueden ser ellos los que terminen mal. Eso es lo que estoy tratando de explicarle a esta gente, y me dicen que estoy amenazando a presidentes. No estoy amenazando a nadie. Le estoy diciendo las cosas que pasan.

Un estudio que dio ADEPA demuestra que las agresiones del Presidente contra el periodismo en el último mes son equivalentes a los ocho años de Cristina Kirchner. Es cierto que lo que vemos es que se exacerba en una especie de progresión geométrica. Ahora, la fuente es la misma. Nada más que aquello que no se para, diría Galileo, tiene un proceso de inercia. Por otro lado, vi que mostraban con orgullo que el déficit de Aerolíneas había desaparecido. Incluso hasta que tenía un resultado positivo. Se basaba en que podían vender los pasajes al dólar blue y pagar las importaciones de combustible a dólar oficial, cuando había una brecha del 30%. Eso ahora desapareció, al haber unificado el sistema cambiario. ¿Será por eso que ahora necesitan producir otros recortes para poder mostrar que en realidad no tienen el déficit que se tenía en el gobierno anterior?

No, el problema es que a Milei no le importa nada Aerolíneas, y yo no he visto auditorías externas. Es decir que lo que ellos dicen se supone que es lo que es. Pero obviamente esas condiciones eran favorables. Ahora, si vos cortás todos los gasto y no traés nada nuevo, obviamente vas a ir bajando gasto a lo bestia. Pero la realidad es que a Milei no le importa. Tienen esa miopía de no ver que una aerolínea de bandera presta un servicio fundamental al desarrollo de la economía de un país como este.

Pero está bueno que mencionaste lo de Galileo, porque realmente la sensación que me queda es que hoy día estamos en los mismos tiempos, donde hablar de las cosas es peligroso. Hablar del COVID o de las vacunas es estigmatizante. Hablar de lo que pasa en Gaza o de la crisis de los rehenes con Hamás te vuelve islamofóbico o emita. La etiqueta viene tirada de lateral y nadie escucha nada. Entonces terminamos como Galileo diciendo “eppur si muove” (y sin embargo, se mueve), sin que nadie nos escuche. No podés disentir con el Gobierno. Y es verdad que la brutalidad del trato al disenso hoy se multiplicó, pero es la progresión geométrica de algo que empezó hace buen rato. No se puede disentir.

