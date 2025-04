Pederastía, homosexualidad, peronismo y Argentina: la mirada y el legado de Francisco

“Anuntio vobis gaudium, habemus Papam” (“Os anuncio una gran alegría, tenemos Papa”) fueron las palabras que revelaron ante el mundo aquel 13 de marzo de 2013 que Jorge Mario Bergoglio se convirtió en el nuevo papa, sucediendo en el cargo a Benedicto XVI. Durante más de una década al frente de la Iglesia católica, Francisco se ganó tanto el visto bueno como el rechazo de los fieles, y aquellos no tan fieles, al emitir su opinión sobre temas controversiales para la religión que representa.

En 2013, el que era arzobispo de Buenos Aires se convirtió en el primer papa jesuita, así como el primero proveniente de América y del hemisferio sur. En ese sentido, es el segundo sumo pontífice no europeo desde el sirio Gregorio III, quien falleció en el año 741.

“Soy uno de los cardenales que vino del fin del mundo”, expresó Francisco desde el balcón de la basílica de San Pedro sin ningún ornamento litúrgico y ante 1.200 católicos. A lo largo de su trayectoria como papa, Francisco se refirió a diversos temas de actualidad, tanto en las audiencias generales como en entrevistas con los medios de comunicación. Dentro de sus dichos más controversiales, se encuentran las expresiones respecto del papel de la Iglesia católica en el presente, la pederastia en dicha institución, su apoyo a la homosexualidad y al divorcio, entre otros.

Su postura, en algunas ocasiones atípica a los lineamientos de la religión que representa, le valió el apoyo y el rechazo de sus seguidores, así como de aquellos que no profesan el catolicismo. Estas son sus frases más destacadas.

Homosexualidad y matrimonio igualitario. “Ser homosexual es pecado, pero no un delito”. “Si una persona es gay, se acerca al señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarlo?”. “Buenos, malos, viejos, jóvenes, chicos: todos. La iglesia es para todos”.

Aborto. “No es progresista pretender resolver los problemas eliminando una vida humana”. “Mi pregunta es: ¿es justo eliminar una vida para resolver un problema? ¿Es justo alquilar un sicario para que te resuelva un problema?”.”¿Cómo puede ser terapéutico, civilizado, o simplemente humano un acto que suprime la vida inocente e indefensa en su florecimiento?”.

Educación sexual. “Yo creo que en las escuelas hay que dar educación sexual. El sexo no es el cuco. Es el don de Dios para amar”. “La pornografía es, en este momento, la comercialización más burda del amor. Por falta de educación sexual se termina en la comercialización del amor”.

La Iglesia católica. “Nadie se salva solo”. “El Vaticano no se salva de los pecados y vergüenzas de otras sociedades. Acá somos hombres y tenemos los mismos límites y caemos a veces en las mismas cosas”. “Cómo me gustaría una Iglesia pobre, para los pobres”.

Pederastia en la Iglesia católica. “Me siento interpelado a hacerme cargo de todo el mal que algunos sacerdotes, bastante en número, pero no en comparación con la totalidad”. “No vamos a dar un paso atrás en lo que refiere al tratamiento de estos problemas y a las sanciones que se deben poner. Al contrario, creo que debemos ser muy fuertes: con los chicos no se juega”. “No puedo empezar sin pedir perdón una vez más. Nunca alcanzarán nuestras palabras de arrepentimiento y consuelo para las víctimas de abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia”.

Mujer en la Iglesia católica. “Hay muchas más mujeres trabajando en el Vaticano. Y es necesario eso”. “En el Vaticano era muy machista todo”. “Una dimensión que no tenga feminidad en la Iglesia hace que la Iglesia no sea Iglesia”.

La Argentina. “No tengo idea por qué me califican como peronista, quizás por ciertas propuestas sociales, pero me podrían decir socialista”. “Mi familia ciertamente era antiperonista y yo tuve que cambiar un poco la perspectiva”. “En Argentina fueron más de 30 mil desaparecidos en la época de la dictadura. Una sociedad no puede sonreír al futuro con sus muertos escondidos”. “Quiero agradecer a mi pueblo. Yo soy argentino, educado por el pueblo argentino”. “Toda mi educación se la debo a Argentina, a la escuela pública argentina, a la sociedad argentina, a mis padres, a mi familia migrante que se enraizó incluso políticamente en la sociedad argentina. Estoy muy agradecido a Buenos Aires, a la Argentina. Es mi patria”.