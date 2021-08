Pedro Cahn sobre la foto de Alberto Fernández: "Han fallecido amigos míos y no he podido despedirlos"

Pedro Cahn cuestionó a la foto que retrató el cumpleaños de la primera dama Fabiola Yañez en la quinta de Olivos, en plena cuarentena y con la participación del presidente Alberto Fernández.

“Está mal no cumplir con el protocolo, sea quien sea”, afirmó el infectólogo este viernes 13 de agosto en diálogo con María Laura Santillán en La Mañana de CNN (CNN Radio).

Pedro Cahn, integrante del comité de expertos que asesoró al gobierno nacional a lo largo de la pandemia, evitó profundizar en las críticas que apuntan contra el presidente Alberto Fernández por no respetar el distanciamiento social, aunque dijo haber sufrido las restricciones.

"Han fallecido amigos míos y no he podido despedirlos", sostuvo el especialista y agregó: “el que no ha hecho las cosas como corresponde debe reflexionar”. Cahn sin embargo aclaró que “a partir de allí todo lo que se desata en medio de la campaña electoral a mí me excede en el análisis”.

El médico defendió el uso de la cuarentena en ese contexto, pese al episodio que protagonizó el presidente. “La cuarentena estricta ayudó a morigerar el impacto de la pandemia en todo el mundo”, valoró Cahn.

Pedro Cahn indicó, en sintonía con el gobierno nacional, que es esperable que la cepa delta comience a circular en forma comunitaria en Argentina a la brevedad.

Sin embargo, el asesor presidencial en políticas sanitarias durante la pandemia resaltó diferencias con lo que ocurre en Europa que abren un interrogante sobre sus efectos en esta región del mundo.

“Acá circula la variante de manaos y la andina, a diferencia de Europa. ¿Cómo se comporta la variante Delta en la competencia de circulación con las otras variantes? No lo sabemos, es un signo de pregunta”, indicó el infectólogo.

Esta diferencia podría derivar en un impacto diferente de la variante delta en la región, aunque Cahn evitó hacer una valoración de ese posible fenómeno.

“La aplicación de la segunda dosis va a crecer rápido en agosto y septiembre”, rescató el asesor presidencial al tiempo que destacó que “las combinaciones de vacunas han resultado mejores de lo que esperábamos”.

