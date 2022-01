Pequeño gran problema para un británico que afirma que el Covid-19 le redujo el pene

Las conversaciones sobre los síntomas del Covid-19 cambian constantemente, cada una más salvaje que el anterior, pero esta realmente se destaca: un hombre afirma que su pene se encogió tras haber transitado la enfermedad infecciosa.

Como si eso fuera poco, el sujeto británico de aproximadamente 30 años de edad, y quien prefirió mantenerse en el anonimato, fue advertido por médicos que los efectos en su miembro podrían ser irreversibles. Sin embargo, no se trata del único.

Según un estudio llevado a cabo por el University College London, de 3.400 personas que aceptaron formar parte de la investigación, al menos 200 desarrollaron la misma consecuencia. Todas y cada una de ellas, lidiaron con el virus por más tiempo del normal.

Durante una entrevista para el podast How To Do It, el individuo dijo estar convencido de que perdió centímetros: “Soy un hombre heterosexual de unos treinta años. En julio del año pasado, contraje Covid y estaba muy enfermo", comenzó relatando.

Y admitió a continuación: “Cuando salí del hospital, tenía algunos problemas de disfunción eréctil. Fueron reduciendose gradualmente con algo de atención médica, pero parece que me quedé con un inconveniente que resultó ser aun más duradero".

“Mi pene se encogió. Antes de enfermarme, estaba por encima del promedio, no enorme, pero definitivamente más grande de lo normal. Ahora he perdido alrededor de una pulgada y media y estoy decididamente por debajo del promedio", lamentó.

Y concluyó: “Aparentemente se debe a un daño vascular, y mis médicos parecen pensar que es probable que sea permanente. Realmente no debería importar, pero tuvo un profundo impacto en mi confianza en mí mismo en mis habilidades en la cama”.

¿Puede el pene encogerse por el Covid-19?

“Es cierto que tener disfunción eréctil conduce a un acortamiento", señaló la Dr. Ashley Winter.

Según la uróloga estadounidense Ashley Winter, no hay pruebas que digan que no: “Es cierto que tener disfunción eréctil conduce a un acortamiento. Durante ese período de tiempo, el pene no se estira, no recibe toda esta sangre que debería recibir".

"Eso puede provocar cicatrices en el pene y acortamiento del pene. Y eso es probablemente a lo que ocurrió con este sujeto", explicó. The Sun informó que el riesgo de un achicamiento por disfunción eréctil es posible si la causa del problema es física.

En los últimos días, el caso del hombre se convirtió en una evidencia potencial de que el coronavirus puede ingresar al torrente sanguíneo del pene. "El virus puede producir un flujo sanguíneo inadecuado al pene", completó la Dr. Winter.

