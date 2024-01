¡Pobre Taquimilán! Furioso remolino arruinó la fiesta, dejó lastimados y hubo que empujar la ambulancia

El "Encuentro del Cantor y la Mujer Campesina" ya se ha convertido en una cita fiesta tradicional del norte neuquino, que cada verano dedica tiempo y esfuerzo para que todos se diviertan y la pasen bien: artistas, vendedores y público. El encuentro ya va por la 9a. edición, pero el de este sábado en el pueblito de Taquimilán terminó muy mal, por un remolino de viento y tierra, tan feroz como breve, que arrasó con los puestos de la feria artesanal, provocando pérdidas, dejando dos mujeres lastimadas (leves) y como la instalación eléctrica había sufrido graves daños y era un peligro, la comuna local dispuso que la fiesta quedara suspendida.

El sábado parecía uno más de verano, soleado y caluroso, y el fenómeno de la ventolina duró muy poco: se ve en los videos de redes que el vendaval se forma y se dirige justamente al lugar de la feria artesanal, cruza luego una calle de tierra en la que había numerosos autos estacionados, y se disipa enseguida, quedando como un flash casi irreal. Literalmente, una "pésima broma meteorológica".

"Fue un momento feo, se voló todo, el viento destruyó los puestos, los feriantes perdieron sus cosas, pero además muchos cables quedaron tirados por todos lados y era peligroso, así que hubo que suspender todo", dijeron desde la comuna local. Todo el episodio del remolino dejó 9 personas con distintas lesiones, pero dos mujeres habían tenido heridas leves que obligaban a trasladarlas para una mejor atención al Hospital de Chos Malal, la localidad ubicada a 20 kilómetros.

Sin embargo, la ambulancia también presentó problemas, no quería arrancar y debieron empujarla para ponerla en marcha. "Si, empujaron como dos cuadras una ambulancia que no arrancó. Lo que pasó es que se llevaron la ambulancia que teníamos en Taquimilán a Buta Ranquil y nos trajeron la que estaba allá. Nos intercambiaron por una que no funciona correctamente. La que teníamos era casi nueva, no se entiende el cambio", explicó el intendente Juan Carlos Montesino.

El jefe comunal se puso a disposición de las familias afectadas por el inesperado fenómeno meteorológico e incluso se acercó hasta el hospital donde se encontraban los heridos para verificar su estado tras el paso del remolino.

"Duró poco, pero no quedó nada en los stands"

Una de las heridas fue identificada como Ana María Parada, que se encontraba en un stand de tortas fritas del evento junto a su nieta. El portal Noticias NQN contó luego que un rato más tarde fueron dadas de alta.

"Fue un par de segundos, pero no le quedó nada a la gente que estaba a en los stands", indicó uno de los concurrentes, presente en el momento de las intensas ráfagas."Cola de tornado”: el intendente de Miramar habló del fenómeno que mató a dos personas y destruyó la terminal de ómnibus

"Mucha gente perdió todos sus productos, como una señora proveniente de Mendoza que vendía sombreros, alpargatas y se voló todo. En el resto de la localidad no se vio afectado", señaló otro asistente a LMNeuquén.

Unas horas después de la suspensión del encuentro, las autoridades locales emitieron un comunicado oficial en el cual detallaron: "El gobierno de la municipalidad de Taquimilán acompaña a las familias que fueron afectadas en el fenómeno meteorológico que lamentablemente hoy afectó puntualmente donde se desarrollaba la fiesta del cantor y la mujer campesina organizada por la asociación La Viciera".

