Polémica declaración de una diputada cercana a Capitanich: "Cecilia eligió erróneamente a esa familia"

Una diputada cercana al gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, realizó este miércoles 28 de junio una polémica declaración en la legislatura provincial al responsabilizar a Cecilia Strzyzowski por su femicidio.

"Cecilia fue la que eligió -erróneamente, seguramente- a esa familia", expresó la legisladora Claudia Lorena Panzardi, del Frente Chaqueño.

Además, durante su discurso cuestionó las palabras de una diputada de la oposición en relación a César Sena, uno de los principales sospechosos del crimen y a su vez hijo de Emerenciano Sena y Marcela Acuña, quienes eran precandidato a diputado provincial e intendenta, respectivamente, antes del caso.

"Han puesto en sus palabras afirmaciones como que esta persona imputada (César Sena) o en este momento detenida en la investigación por la desaparición de Cecilia, diciendo que Cecilia era víctima de violencia de género, sin embargo Cecilia fue la que eligió -erróneamente, seguramente- a esa familia", señaló.

En la conferencia de ayer, Claudia Lorena Panzardi se ubicó a la izquierda de Capitanich. FOTO: Télam

Y añadió: "Hacía muy poco que se habían casado y nunca hubo una sola denuncia por violencia de género. Dejen de mentir".

"La propia madre de Cecilia, y esto lo escuché literal, dijo que nunca había tenido conocimiento de que pudiera existir violencia entre ellos. Incluso en un momento dijo que creía que tenía un yerno divino, entonces por qué vienen a hablar acá de que había violencia de género: si había y si sabían, ¿por qué entonces no denunciaron? Pudo haberla, no digo que no", siguió.

PASO en Chaco: el caso de Cecilia Strzyzowski, clave en la derrota de Jorge Capitanich

Asimismo, agregó: "Pero esta legisladora que afirma que uno de los detenidos era violento, que era el esposo de Cecilia justamente, por qué no lo denunció, por qué no lo denunció si sabía que había hechos de violencia".

En la conferencia de ayer, Claudia Lorena Panzardi se ubicó a la izquierda de Capitanich. FOTO: Télam

Claudia Lorena Panzardi se defendió: fueron "expresiones sacadas de contexto"

Luego de que se generara la polémica, Panzardi utilizó sus redes sociales para defenderse de las "expresiones sacadas de contexto", ya que ella argumentó que "desmentí a la oposición que acusó inacción del Estado ante la violencia que sufría Cecilia".

ED