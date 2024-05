Pronostican nieve para una zona atípica del país: ¿nevará en Buenos Aires?

Dado que en el país el mes de mayo se presentó con temperatura más bajas de lo esperado para la época, no tardaron en surgir las especulaciones sobre posibles nevadas en lugares atípicos de Argentina. Si bien en la Ciudad de Buenos Aires quizás sea algo más complicado, la situación se puede dar en otro lugar poco habitual: la Costa bonaerense.

"Este jueves pueden caer algunos copos de nieve en la Costa bonaerense", indicó en diálogo con Clarín el licenciado en Medio Ambiente y meteorólogo Marcelo Madelón, quien señaló que durante la jornada "se va a profundizar la entrada de aire polar".

El meteorólogo también anticipó que este jueves se esperan nevadas para la zona de las sierras de Córdoba y también en San Luis, todo como consecuencia de la intensa masa de aire polar que comenzó a ingresar hace unos días y que se encuentra profundizando su impacto.

En este contexto, se prevé que el próximo sábado 25 de mayo la Ciudad viva el día más frío en lo que va del año, presentándose una temperatura de entre 2 y 3 grados de mínima para el territorio porteño.

No obstante, este descenso de la temperatura no implicaría nieve en la Ciudad, escenario con el que muchos se ilusionan cada vez que baja la temperatura. "Por ahora no, porque tenemos que tener un ingreso de aire más frío aún, algo que no está ocurriendo con la profundidad necesaria en la Ciudad", señaló el experto.

El frío en el centro del país y las nevadas en zonas atípicas reflejan un mayo más frío de lo normal en gran parte de la Argentina. De hecho, según indicó a Clarín el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este mayo en la provincia de Buenos Aires es cuatro grados más frío que el promedio histórico y de entre cuatro y cinco grados por debajo del promedio en la Ciudad de Buenos Aires.

El mes de mayo más frío registrado hasta el momento en el territorio nacional tuvo lugar en 2007, seguido por el de 1988, 1987, 2004 y 1971. Una vez que el mes en curso finalice y los valores del periodo se completen, los expertos podrán determinar si el año 2024 ingresa también al ranking histórico mencionado.

"Todavía es muy pronto para asegurarlo. Pero si consideramos las anomalías de temperaturas hasta ahora, que oscilan entre -2 y -6 grados, y las comparamos con los mayos más fríos, es muy posible que el de 2024 quede entre los primeros puestos del ranking", concluyó el organismo meteorológico a través de X.

