Desde este jueves, con la entrada en vigencia del decreto 731/2024 firmado por el presidente Javier Milei, los consumidores podrán optar por dejar propinas de forma electrónica en bares, restaurantes, hoteles y servicios de delivery. La nueva normativa brinda la posibilidad de pagar la propina no solo en efectivo, sino también a través de medios digitales, sin costos adicionales ni retenciones para el empleador.

A partir de hoy, Argentina suma una alternativa digital para el pago de propinas. El decreto que en agosto firmó Milei, permite que los consumidores elijan dejar propinas de forma electrónica mediante tarjetas de crédito, débito o billeteras virtuales.

Para garantizar la implementación de este cambio, se otorgó un plazo de 90 días para que los comercios pudieran adaptar sus sistemas de cobro. De esta manera, los consumidores que decidan dejar propina podrán hacerlo ya sea en efectivo o sumándola al total de su ticket, con la posibilidad de especificar el porcentaje o el monto exacto de gratificación para quien los atendió.

Libre de impuestos en las transacciones de propinas digitales

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó días atrás que "la propina seguirá siendo voluntaria, de ninguna manera será obligatoria. En definitiva, el único cambio es que podrá sumarse al ticket. Tampoco será parte del salario, por lo que no generará ninguna contingencia laboral a los empresarios del sector".

Además, un decreto complementario elimina el cobro del impuesto a los créditos y débitos bancarios en estas transacciones, evitando costos adicionales tanto para los empleadores. "Es un proyecto donde todos ganan: trabajadores, empresarios y consumidores. Dar más opciones siempre es beneficioso. De eso se trata un sistema de mayor libertad económica que propone el presidente @JMilei", indicó el funcionario.

En Argentina, las propinas nunca fue obligatoria, y su valor promedio suele ser del 10% de la cuenta en gastronomía, aunque depende de la voluntad de cada cliente. Esta nueva disposición mantiene la propina como un acto discrecional, pero facilita su pago en aquellos casos donde el consumidor no disponga de efectivo.

Según el subsecretario de Defensa del Consumidor, Fernando Blanco Muiño, esta medida permite una opción de pago "más segura, sin costos ni aranceles adicionales" para los usuarios, y recomendó a los clientes pedir el posnet y abonar la propina "todo junto" al monto del ticket.

Tener la posibilidad de pagar la propina a través de medios digitales, puntualmente brindará la posibilidad de tener ingresos adicionales para aquellos que se desempeñan laboralmente en establecimientos gastronómicos.

Las propinas digitales, se presenta como posible vía alternativa para que los mozos y demás trabajadores de locales de gastronomía no pierdan los ingresos extra que, en la práctica y por usos y costumbres, también forman parte de sus sueldos. Estos ingresos, aunque no forman parte del sueldo formal, son una contribución importante y regular para el personal, ya que por costumbre, los clientes suelen dejar una propina como reconocimiento al servicio.

Sin embargo, en paralelo también facilitaría las operaciones para el grueso de los consumidores argentinos que cada día se suman a realizar todo tipo de pagos con medios 100% digitales. En ese sentido, diversos relevamientos de consultoras privadas, revelaron que en los últimos años el circulante y disponibilidad de efectivo se derrumbó significativamente, a la vez que se registró un salto en el uso masivo de medios de pago electrónicos. Entre los preferidos, billeteras virtuales como Mercado Pago y Modo, y los clásicos mediante tarjetas de débito y crédito.

De este modo se busca dar un marco legal para una costumbre de años: el pago de propinas.

En sus redes sociales, el actual diputado nacional de la UCR, Julio Cobos, uno de los autores del proyecto "Propina Digital" que tomó el Gobierno Nacional para sacarlo por Decreto de Necesidad y Urgencia, expresó: “Entendemos que la propina es de fundamental importancia para miles de trabajadores y con este proyecto facilitamos la percepción de la misma. Queremos con esta propuesta llenar un vacío legal”.

"Argentina no cuenta a la fecha con legislación que regule los medios de pago para que los clientes puedan abonar y los trabajadores puedan percibir propina. No es un detalle menor porque la propina, en determinados sectores de servicios, compone un importante porcentaje en el ingreso de los trabajadores", indicó el ex Vice.

El decreto también implica modificaciones a cargo de la parte empleadora, estableciendo que “tiene la obligación de aplicar la tecnología disponible para que los clientes puedan incluir las propinas en la transacción por el mismo medio de pago por el que se efectúe el pago del servicio o producto al cual se vincula la propina y en ninguna circunstancia el empleador podrá disponer de los montos percibidos en concepto de propina”.

