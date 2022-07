Protestó contra Alberto Fernández por la Fiesta en Olivos y fue detenida: “Es un asesino, un criminal”

Andrea Godoy, la mujer detenida por protestar contra el presidente Alberto Fernández por la Fiesta en Olivos, rompió el silencio y trató al mandatario de “asesino” y “criminal”.

En una conversación con Eduardo Feinmann al aire de Radio Mitre, la mujer explicó que quería “desahogar” su dolor por perder a su hijo en plena pandemia cuando increpó a Fernández en General Rodríguez.

La mujer narró que el día que escrachó al presidente abandonó su trabajo y nadie sabía dónde estaba luego de ver que Fernández había llegado al municipio. “Fui, no me dejaban entrar en ninguna de las esquinas. Había policías, custodia policial en todos lados. Estaba del otro lado del portón, crucé un terreno corriendo y burlé a los policías. El presidente me escuchó porque estaba a pocos metros”, contó.

Al ser consultada sobre su insulto al presidente, Godoy aseguró: “Puedo justificar cada palabra. Es un asesino, es un criminal, es alguien que no tendría que estar en el lugar que está”.

La historia de Andrea Godoy

La mujer perdió a su hijo por una obstrucción intestinal en plena pandemia, casi “dos meses después” de la fiesta en Olivos y ella no pudo llegar a verlo o despedirse de él debido a las estrictas restricciones que regían.

“Mi hijo se enfermó en la provincia de Tucumán, donde estaba viviendo con su papá. La crianza de él se compartía entre las dos provincias. En agosto, tiene un problema de salud en los intestinos, una obstrucción que se va agravando hasta el día que muere. Desde la primera cirugía, quería viajar y no se podía”, recordó.

La mujer explicó que buscó aviones de emergencia, micros y otras formas de transporte y “no había nada”. “Su papá me decía que había entrado en terapia. Ahí me volví loca. Salí con todo el miedo en remís y con un hisopado que no me entregaron hasta que volví de todo”, relató.

Luego de pasar por los retenes de todas las provincias, Andrea contó que, en Santiago del Estero, querían que haga la cuarentena y agregó: “Ahí es donde me llama el papá y me dice que Gonzalo no resistió y falleció. No llegué, me faltaban 400 km”.

La Fiesta en Olivos

A dos años de la celebración del cumpleaños de la primera dama Fabiola Yáñez en plena pandemia, el juez cerró la causa luego de que Alberto Fernández y su esposa pagaran una compensación económica.

Meses después de la fiesta las imágenes se hicieron públicas.

En ese sentido, Fernández pagó $1.600.000 y Yáñez, $1.400.000, dinero que se donó al Instituo Malbrán.

RdC / MCP