Qatar 2022, “boicoteado”: deportistas y la prensa reclaman a la FIFA

A menos de 100 días del Mundial, cada vez más figuras públicas cuestionan su participación en el evento y su cobertura informativa debido a las violaciones de derechos humanos por parte de Qatar, el país anfitrión. Una encuesta publicada este jueves 15 muestra que una parte mayoritaria de los aficionados reclaman una indemnización a los obreros migrantes explotados durante la construcción de la infraestructura necesaria para la Copa del Mundo.

“No voy a ver ni un solo partido. En primer lugar, porque Qatar no es un país futbolístico. No hay fervor, no hay sabor. Es una aberración ecológica, con todos esos estadios con aire acondicionado... qué locura, qué estupidez", denunció Eric Cantona, ex estrella del fútbol.

En ese sentido, el ex jugador de la selección francesa y leyenda del Manchester United indicó: "Sobre todo es un horror humano. Cuántas miles de personas han muerto para construir estos estadios, sólo para entretener al público durante dos meses... y a nadie le importa".

El Estadio Internacional Khalifa.

Sus palabras se suman a las pronunciadas una semana antes por el alemán Philipp Lahm, ex campeón del mundo. “No formo parte de la delegación y no tengo ganas de volar allí como hincha. Prefiero seguir el torneo desde casa”, dijo y agregó: “Esto no debería volver a suceder en el futuro. Los derechos humanos, la sostenibilidad, el tamaño del país, nada de eso parece haber influido”, cuestionando así la elección de Qatar para organizar el Mundial.

Miles de obreros muertos

Desde su designación en 2010 como sede del Mundial 2022, Qatar estuvo en la mira de las organizaciones de defensa de los derechos humanos, especialmente, por las condiciones de trabajo en la infraestructura necesaria para el torneo (estadios, hoteles, carreteras, etc.) y por la situación de las minorías sexuales.

El país está acusado de no haber declarado todas las muertes que se han producido y de no ocuparse por mejorar la situación de los trabajadores. Según Amnistía Internacional, unos 6.500 trabajadores procedentes de India, Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka murieron desde que Qatar se convirtió en sede del encuentro. También son habituales las denuncias de obreros que no han recibido salario luego de trabajar en condiciones extremas.

Los obreros trabajando en Qatar.

En este contexto, una mayoría de los aficionados a la Copa del Mundo de fútbol se pronunció a favor de que la FIFA indemnice a los obreros migrantes cuyos derechos laborales fueron violados durante las obras para el gran torneo, de acuerdo con el sondeo publicado el pasado jueves 16 de septiembre por la organización de derechos humanos.

De la encuesta, participaron 17.000 adultos de 15 países, la mayoría de Europa, pero también de Estados Unidos, México, Argentina, Marruecos y Kenia. El 73% de los encuestados dijo "apoyar firmemente" o "tiende a apoyar" que la FIFA utilice una parte de sus ingresos para ofrecer compensaciones a estas personas.

Por otro lado, el 10% de las personas interrogadas "tiende a oponerse" o "se opone firmemente" a toda compensación, mientras que el 17% no tenía una opinión sobre el tema.

Qatar castigará con 7 años de cárcel a quienes tengan "sexo extramatrimonial" durante el Mundial

En un comunicado, la FIFA dijo que "toma nota" de este sondeo y resaltó "las medidas puestas en marcha estos últimos años por la Asociación de Fútbol y sus patrocinadores en Qatar para proteger a los obreros". "Los trabajadores han sido indemnizados de diversas formas cuando las empresas no respetaron las normas de bienestar" del comité supremo de organización del Mundial 2022, asegura la FIFA.

"Hemos comprendido que teníamos un problema con el trabajo en las obras, y hemos tomado fuertes medidas en un tiempo récord. Hemos modificado la ley y castigamos a todo el que maltrate a un empleado; hemos abierto nuestras puertas a las ONG y cooperamos con ellas. Y estamos orgullosos de ello", afirmó ante las críticas el jeque Tamim ben Hamad Al-Thani.

Un mundial "Sin nosotros"

En Francia, la prensa empieza a mostrar expresiones de hostilidad contra este mundial. El diario Le Quotidien de la isla francesa de La Reunión anunció que no asistirá al Mundial de Fútbol de Qatar por "los intolerables ataques a la dignidad, las libertades humanas, las minorías y el planeta" en la organización del torneo.

El titular de la portada de la edición del martes de este periódico decía: "Sin nosotros". Esta es la primera vez que un medio de comunicación francés anuncia que boicotea este gran acontecimiento futbolístico.

El estadio Lusail.

El popular periodista deportivo Frédéric Hermel, que trabaja entre Francia y España, dice que se ocupará exclusivamente y por motivos profesionales de la cobertura de la selección española, pero prefiere que los "Bleus" no se lleven la copa y afirma que no verá los demás partidos.

"No quiero que la selección francesa gane este Mundial, para que la imagen de la selección francesa y de Francia no se asocie a él”, declaró.

Aunque la atribución a Qatar tuvo lugar una década atrás, en la recta final la incomprensión y el disgusto por esta elección empieza a ser cada vez más ruidoso. De esta manera, “influencers” y peticiones en línea llamando al boicot empiezan a mostrar su desacuerdo con este Mundial.

Fuente: RFI

