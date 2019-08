Las redes se llenaron de memes tras el discurso de Mauricio Macri

La arrasadora victoria del Frente de Todos en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del domingo pasado forzó al presidente Mauricio Macri a impulsar un paquete de medidas económicas para aliviar los bolsillos de los trabajadores. "Voy a hacer lo imposible para acompañarlos en este camino", prometió. El jefe de Estado reconoció su responsabilidad en la aplastante derrota de Juntos por el Cambio y anunció diversas medidas como aumentos salariales para todos los trabajadores, el incremento del salario mínimo, subas en las becas Progresar y un congelamiento de los precios de la nafta y los combustibles.

“Después de un año y medio muy duro dijeron 'no puedo más'. Sintieron que durante este tiempo les exigí mucho y que lo que les pedí fue muy difícil, fue como trepar el Aconcagua, hoy están agotados, cansados, enojados. Llegar a fin de mes se transformó en este último año en una tarea imposible muchas veces", manifestó Macri en su mensaje grabado.

Tras el breve discurso del Presidente, las redes sociales se llenaron de memes y comentarios humorísticos sobre la convulsión de los mercados, las medidas anunciadas por el mandatario, la gestión macrista y la reacción del oficialismo tras la derrota en las PASO.

Acá, algunos de los mejores memes:

