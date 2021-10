La revelación de Domingo Cavallo: "No tengo plata"

El exministro de Economía, Domingo Cavallo, aseguró este miércoles 20 de octubre que no tiene dinero para invertir ni ahorros debido a que tiene todos sus bienes embargados

"No tengo plata. Tengo todos mis bienes embargados. No tengo ahorros, me los gasté todos en la política", expresó el economista ante una pregunta de cómo invierte sus ahorros sobre el final de un evento organizado por la Bolsa de Comercio de Córdoba.

Ante la consulta, Cavallo contestó: "El problema es que no tengo ahorros. Me los gasté todos en la política y después en vivir. He tenido tantas trabas. No las trabas que le pone el Gobierno al sector privado. A mí me las puso la Justicia. Todavía tengo todos mis bienes embargados.

El ex ministro de Economía de Carlos Menem y Fernando de la Rúa se fue del gobierno antes de la crisis del 2001, cuando recibió varias denuncias por sus políticas económicas.

En ese marco, en su charla ante economistas, empresarios y periodistas, afirmó que ni siquiera puede abrir una cuenta corriente: “He tenido graves dificultades para trabajar aquí en el país y en el exterior”.

“En el exterior, a veces, me hacían ofertas muy atractivas pero tenía que pasar por la Securities and Exchange Commission, y con los juicios que yo tengo no podía aceptarlas”, añadió.

Domingo Cavallo: "Los controles de precios siempre terminaron mal"

“Hasta consultoría en el exterior. Hay veces que me quieren contratar para que les dé una charla en un directorio de una empresa, pero me mandan un cuestionario, digamos, si tengo alguna incompatibilidad o algo por el estilo y, por supuesto, tengo que poner si tengo algún juicio pendiente de resolución. Pongo eso, y entonces no me contratan”, reveló.

En ese sentido, concluyó: “O sea que yo no tengo plata. Por lo que no le puedo dar consejo de cómo ahorrar”

