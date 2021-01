Ricardo Alfonsín: "La UCR se ha alejado tanto de sus principios que cuesta reconocerla"

Matías Ayerza

Ricardo Alfonsín abrió las puertas de la residencia oficial de la Embajada en el centro de Madrid y fue tajante al considerar que la actual conducción del partido radical “se ha alejado tanto de los principios de la UCR que cuesta reconocerla”.

El hijo del expresidente mostró un apoyo contundente al presidente Alberto Fernández al destacar su búsqueda del diálogo y los consensos: “A veces la intransigencia puede ser muy principista, pero puede terminar siendo muy reaccionaria. Muchos casos en la historia muestran esto”.

“Estoy convencido de que el Presidente tiene más conciencia de la importancia del capital institucional que el gobierno anterior. Está comprometido en serio en realizar modificaciones institucionales que den seguridad a los argentinos”, agregó. Además, Alfonsín se refirió a su designación como embajador como el mejor ejemplo del mensaje que Alberto Fernández intenta transmitir: “Yo soy la prueba de que es cierto el discurso [del Presidente] respecto de la necesidad de establecer relaciones civilizadas. Que le haya ofrecido a un dirigente de la oposición la Embajada de España, que es el segundo país con mayor inversión externa en la Argentina después de los Estados Unidos, es algo sincero, no táctico”.

También lamentó no contar con el apoyo integral de su partido y desestimó las acusaciones de traición de parte de algunos sectores radicales: “Muchos tendrían que acordarse que en 2007 fueron con el kirchnerismo y en 2001 fueron parte del gobierno de Eduardo Duhalde. ¿Por qué juzgar de manera diferente hechos iguales? Además, tengo un fuerte apoyo hacia adentro del partido que por supuesto no se difunde porque no hay interés en difundir a quienes tienen una mirada crítica de lo que está pasando”.

De las críticas al partido radical eximió al gobernador Gerardo Morales, quien respaldó la ley de emergencia, la discusión del presupuesto y el impuesto a la riqueza. “Espero que haya más [radicales] como él, pero no me hago muchas ilusiones. Juntos por el Cambio no va a modificar demasiado su posición. Sí puede ser que el radicalismo se atreva más a discutir cuestiones por lugares en las listas. En ese sentido puede ser que le dispute el liderazgo electoral al PRO, pero no el liderazgo conceptual ni ideológico”.

Ricardo Alfonsín: "Hoy la UCR no defiende sus ideas históricas sino las ideas del PRO"

El embajador también aprobó el accionar del Gobierno Nacional en Formosa tras las denuncias contra el gobernador Gildo Insfrán por violación de los derechos humanos derivadas de las políticas para combatir la pandemia del covid-19: “Creo que la reacción del Gobierno al enviar a la Secretaría de Derechos Humanos ha sido correcta. Por otra parte está la acción de la Justicia, y por otra parte la de los medios. Dejemos que actúen para ver qué pasa, si efectivamente las cosas que decían desde algunos actores de la oposición tiene que ver o no con la realidad”.

En este sentido, Alfonsín criticó la iniciativa de la oposición, en especial la de Alfredo Cornejo, conductor de la UCR, quien solicitó una intervención federal en la provincia: “La mayoría de las cosas que viene haciendo la oposición desde que asumió Alberto Fernández es política partidaria y electoral. Están más preocupados por mejorar su última performance electoral que por aportar a la solución de los complejos problemas que hemos heredado y que se vieron agravados como consecuencia de la pandemia”.

El diálogo con Ricardo Alfonsín se desarrolló horas después de que el Gobierno reglamentara la ley de aporte solidario para mitigar el impacto económico y social de la pandemia. El embajador opinó que el impuesto es “muy importante” y que “coincide con la mayoría de los principales actores políticos del mundo que reclaman una fuerte presencia de la política para superar la crisis”.

También aprovechó este tema para volver a la carga contra la conducción de la UCR: “Si en esta circunstancia el partido radical se ha opuesto a aprobar este impuesto, que desde su concepción filosófica es parecido al ahorro obligatorio que estableció Raúl Alfonsín en la transición democrática, es porque se ha alejado demasiado de la Unión Cívica Radical. Tanto se ha alejado que cuesta reconocerla.”

Por último, se refirió al vínculo entre la Argentina y España y a la posibilidad de entablar nuevos acuerdos aprovechando la alineación ideológica de ambos gobiernos: “Creo que existen posibilidades de potenciar las relaciones bilaterales, pero también con la Unión Europea a través de España y de trabajar juntos por el multilateralismo y la defensa de la paz, por una globalización más justa, por la seguridad internacional, o los problemas que plantea el cambio climático”.