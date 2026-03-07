Sábado rosa para Inter Miami en Baltimore: 2-1 a DC United con goles de Messi (llegó a 899) y De Paul

Con Leo Messi marcando su gol número 899, Inter Miami sorteó sin mayores sobresaltos su duelo coo visitante ante DC United por la Major League Soccer. Fue victoria 2-1 para el equipo rosa, y además de Messi también marcó Rodrigo De Paul, en este caso su primer gol de la temporada 2026, por lo que la multitud de más de 72 mil espectadores que colmó el M&T Bank Stadium en Baltimore disfrutó de un "show argentino".

Messi aprovechó un pase de otro argentino, Mateo Silvetti, para picarla por sobre la salida del arquero Sean Johnson. Iban 27 minutos, y con ese tanto Leo quedó a un gol de los 900 en su carrera profesional. Además, ya con 38 años, alcanzó los 80 goles con el equipo de Miami, lo que también significa un logro espectacular.

Mascherano, conforme

"La primera parte fue muy buena", dijo el DT Javier Mascherano, satisfecho con su equipo en la conferencia de prensa. "En la segunda ellos nos presionaron más arriba y estuvimos más inseguros, nos costó salir y nos buscaron con más gente, pero de tres partidos fuera hemos logrado dos victorias", agregó el recordado volante central de la Selección Argentina.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Un gol de Rodrigo De Paul, que aprovechó una asistencia del venezolano Telasco Segovia, había abierto el camino para el equipo de Miami, en una tarde fría en Maltimore, con apenas 13 grados.

Con este triunfo las Garzas avanzan en su proyecto de volver a luchar por el título en la temporada 2026, ya contando con más rodaje con Berterame en el ataque e incorporando a Facundo Mura como salida constante por la banda derecha.

"Nos gusta defendernos con la pelota, vamos a tener partidos en que por la voluntad del rival nos toque sufrir, más allá de todo hemos sabido sufrir", dijo Mascherano.

Lejos del fútbol y el Inter Miami, el nuevo negocio de comida argentina que Lionel Messi busca expandir en Europa

El DC United martilló en procura del empate en el final, había descontado a los 75 cuando Jackson Hopkins ganó por la derecha y envió un remate rasante que el arquero Dayne St. Clair rechazó, pero la dejó muy corta y servida para que Tai Baribo empujara al fondo del arco. Baribo, de 28 años y en su primera temporada con el club, anotó su segundo gol del 2026.

El poder ofensivo es la clave de Inter Miami, pero la defensa sigue siendo un aspecto a mejorar, ya que recibió seis goles en los primeros tres partidos. Con victorias consecutivas ante Orlando City y DC United, el equipo ahora concentra su atención en el debut en los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf cuando visite el miércoles a Nashville SC.

AFP/HB