Se cierra la elección que mantendrá a Putin en el poder y algunos se arriesgaron a recordar a Navalni

Mientras este domingo avanzaban las últimas instancias del comicio presidencial en Rusia, hubo manifestantes opositores se animaron a homenajear al fallecido líder disidente Alexéi Navalni, denunciando que las elecciones "solo fueron diseñadas para mantener a Vladimir Putin en el poder".

La afluencia de votantes ha sido muy dispar dependiendo de los lugares, constató la agencia AFP, y se aguarda el porcentaje que finalmente el gobierno de Putin oficializará sobre la participación ciudadana en estos tres de la elección.

En cuanto a las manifestaciones de grupos de opositores recordando a Navalni, una acción que en la Rusia de Putin encierra riesgos reales, las ciudades de Moscú y San Petersburgo fueron las que reunieron a más gente, que acudió al llamado que había hecho Yulia Navalnaya, la viuda de Navalni, desde el exilio en Alemania.

Al mediodía de este domingo, decenas de personas se reunieron frente al colegio electoral de la escuela 2025 de Moscú. "No hay tanta gente, pero es un buen resultado", declaró Leonid Pakhin, un estudiante de 18 años. "No tenía ninguna expectativa en particular, solo estoy contento de que la gente haya venido", añadió.

Denis, un joven de 21 años que trabaja en el sector publicitario, llegó para expresar su apoyo a la oposición seeñalando que no lo preocupaba el riesgo de ser detenido. "He venido para expresar mi solidaridad con una persona muy importante (...) estas elecciones son una forma de honrar la memoria de Navalni", explicó.

Las manifestaciones clásicas contra el poder son duramente reprimidas en Rusia.

Navalni, que era el principal crítico de Putin durante más de una década, falleció el 16 de febrero en una cárcel del Ártico, en circunstancias no esclarecidas y que sus partidarios consideran que fue un "asesinato del régimen". En Marino, otro barrio de Moscú, Natalia, de 65 años, afirmó que se sumó a la concentración para despedirse de Navalni, que calificó de "héroe". Su amiga Elena, ingeniera de 38 años, la acompañó. "Esta es nuestra única oportunidad de expresar nuestra opinión", sostuvo.

Los tres días de votación estuvieron marcados por un aumento en los bombardeos mortales ucranianos y una serie de incursiones de milicias pro ucranianas en territorio ruso.

También hubo actos de protesta, con una ola de arrestos de rusos acusados de verter colorante en las urnas electorales o de ataques incendiarios. Antes de su sorpresiva muerte en febrero en una prisión en el Ártico, el líder opositor Alexéi Navalni había llamado a los rusos a protestar este domingo.

Yulia Navalnaya pidió a los rusos acudir a los centros electorales a la misma hora, al mediodía (09H00 GMT), para saturar los centros de votación y escribir "Navalni" en las papeletas o votar por cualquier otro candidato que no sea Putin.

La disidencia pública ha sido duramente castigada en Rusia desde el inicio de la ofensiva contra Ucrania, iniciada el 24 de febrero de 2022, y las autoridades han advertido contra las protestas electorales. Un joven de Moscú dijo a AFP que participaría de la protesta a las 12H00 (09H00 GMT), "solo para ver rostros jóvenes de apoyo (...), sentir algo de apoyo a mi alrededor y ver la luz en este túnel oscuro". El hombre, que no reveló su nombre por motivos de seguridad, dijo esperar que la manifestación demuestre a las autoridades "que hay gente en este país contra el conflicto (y) contra el régimen".

"Muerte, cárcel o exilio"

Mientras tanto, Putin obtendrá este domingo sin sorpresa un nuevo mandato de seis años en unas elecciones, con sus opositores de los últimos años muertos, encarcelados o forzados a marchar al exilio. A continuación un breve repaso de la triste suerte corrida por quienes se animaron a oponerse al poderoso líder ruso:.

Navalni, ya lo dijomos, murió en febrero en una prisión del Artico, el gobierno dijo que "se descompensó" de manera inesperada, pero si se tiene en cuenta que había sido acosado, encarcelado e incluso envenenado en el extranjero por agentes rusos, es difícil creer que su deceso el 16 de febrero, con 47 años, en una colonia penitenciaria del Ártico, fue en circunstancias naturales. Cumplía una condena de 19 años por "extremismo".

El ex viceprimer ministro Boris Nemtsov se había convertido en otro de los principales detractores de Putin en la década de 2000. Menos de un año después de oponerse a la anexión de Crimea, Nemtsov fue asesinado en febrero de 2015 con cuatro balas en la espalda en un puente a pocos metros del Kremlin. Tenía 55 años.

Carismático, el exvicepremier Boris Nemtsov crecía como opositor a Putin en Rusia: recibió cinco balazos en Moscú. (FOTO AFP)

Sus partidarios acusan al dirigente checheno Ramzan Kadirov de haber dado la orden, lo que él niega. Cinco chechenos fueron condenados por este asesinato, sin que se identificara oficialmente al autor.

Diez años antes, en octubre de 2006, la periodista Anna Politkóvskaya fue asesinada en el vestíbulo de su edificio en Moscú. Integrante de la redacción de Novaya Gazeta, principal medio de comunicación independiente del país, había documentado y denunciado durante años los crímenes del ejército ruso en Chechenia.

Otros opositores están encarcelados, como Oleg Orlov, figura de la defensa de los derechos humanos y de la emblemática ONG Memorial, condenado a fines de febrero a dos años y medio de cárcel por condenar la ofensiva rusa en Ucrania.

Vladimir Kara Murza, de 42 años, un veterano opositor, afirma haber sobrevivido a dos envenenamientos. En abril de 2023 fue condenado a 25 años de cárcel en un juicio a puerta cerrada, por difundir "información falsa" sobre el ejército ruso. Tal como Navalni, cumple con su condena en Siberia.

También en abril del año pasado, Ilia Iachin, de 39 años, fue condenada en apelación a ocho años y medio de cárcel por haber denunciado "el asesinato de civiles" en la ciudad ucraniana de Bucha, cerca de Kiev, donde el ejército ruso fue acusado de atrocidades, lo que Moscú niega.

El opositor nacionalista Igor Guirkine, de 53 años, excomandante separatista prorruso en el este de Ucrania que se convirtió en crítico de las autoridades rusas, fue condenado en enero a cuatro años de prisión. Dos allegadas a Navalni, Lilia Chanicheva y Ksenia Fadeieva, también purgan penas de cárcel por "extremismo".

Según la ONG Memorial, hay más de 250 "prisioneros políticos" en Rusia actualmente.

Kasparov, exiliado

La mayoría de los principales opositores que permanecen en Rusia están encarcelados. Los demás huyeron o debieron exiliarse, como el excampeón mundial de ajedrez Garry Kasparov, incluido el 6 de marzo de 2024 en la lista de "terroristas y extremistas".

Kasparov debió huir de Rusia para no terminar encarcelado por sus críticas a Putin.

Mijaíl Jodorkovski, exmagnate del petróleo, pasó diez años en la cárcel por haberse opuesto a Putin a principios de los años 2000. Después de su liberación en 2013, el exoligarca se instaló en Londres, desde donde financia plataformas de oposición.

Muchos partidarios de Navalni abandonaron Rusia en los últimos años, empujados por la brusca aceleración de la represión desde la ofensiva en Ucrania en febrero de 2022.

Rusia también aumenta la presión sobre los disidentes en el exilio. En febrero se abrió una investigación en Rusia contra el escritor Boris Akunin, exiliado desde 2014 en Londres, por "difusión de informaciones falsas" sobre el ejército y "llamamiento al terrorismo".

Otro castigo contra los opositores consiste en designarlos como "agentes del extranjero". Fue el caso en febrero de Oleg Orlov, del ex primer ministro exiliado Mijaíl Kasianov y del redactor jefe de Novaya Gazeta, Dmitri Muratov.

Pilar de la defensa de los derechos humanos en Rusia, la ONG Memorial, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2022, fue disuelta por la justicia rusa a finales de 2021 por haber violado la ley sobre los "agentes del extranjero", que impone estrictas obligaciones administrativas. La justicia rusa ordenó también la disolución de varias asociaciones con opiniones críticas como el Centro Sájarov en agosto de 2023 y anteriormente con el Grupo Helsinki de Moscú y el Centro Sova.

AFP/HB