Se subió a un micro, lo paró Gendarmería, terminó en un operativo anti drogas y se hizo viral

Los micros de larga distancia son espacios de muchas historias y, entre ellas, muchos pasajeros se han referido a los controles que suelen hacer en algunos puntos del viaje las fuerzas de seguridad. Esto fue lo que le ocurrió al músico y comunicador santafesino Lisandro Ruiz Días, mejor conocido en las redes sociales como "Lichi", testigo de un operativo anti drogas de Gendarmería Nacional.

"Estoy en un micro volviendo a CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires y frenamos porque subió gendarmería y justo hay un bolso que nadie reconoce con varios paquetes rectangulares que si los sacudis cae polvo blanco", comenzó contando el artista en una serie de publicaciones de la red social "X", antes conocida como Twitter, que se volvió viral. Según indicó, el vehículo había salido desde Tucumán.

"Están viendo si es merca (cocaína) o budines; literal estamos acá esperando que venga un narco-perro", continuó diciendo. Además, especificó que el "bolso misterioso" estaba colocado en el asiento en el cual viajaba un pasajero de origen tucumano, que fue interrogado insistentemente por los uniformados. "Le preguntaron hasta la carta astral de los padres, pobre; pero yo le creo que no tiene nada que ver ahora veremos cuando suba el perro y se lo coma", agregó.

"Dice el gendarme que si efectivamente es droga, es un montón. No te voy a mentir, me divierte un poco estar viviendo el operativo ojalá salgamos en un twit de (la ministra de Seguridad, Patricia) Bullrich", escribió a modo de broma.

"El tucumano ahora está hablando por teléfono con alguien y decia tipo "no sabés, el micro está parado... habia un bolso arriba mio justo..." y se da vuelta y le pregunta al gendarme "¿Qué dicen que tiene el bolso señor?" MMM QUE ES ESTE ACTING MARÍA DE AVELLANEDA", comentó utilizando comentando una icónica frase de Mirtha Legrand, muy usada en el mundo virtual.

Acorde al relato de "Lichi", en el transporte viajaban siete personas, que se rieron -un poco nerviosos- cuando un gendarme hizo un chiste con que "estaban todos involucrados". Y lanzó: "Los principales sospechosos son los rosarinos que bajaron en la terminal de Rosario, no sé si sólo porque son rosarinos o qué".

Tras esperar una hora, el músico contó que finalmente llegó un perro de la divisón de canes que ayuda en la identificación de droga. "No tiene sombrero. No es un ovejero alemán como creí, es un perrito negro con cara de bueno. Aún no se subió al colectivo y peor aún no sabemos cómo se llama", respondió ante la consulta de una de las miles de usuarias que seguía el desarrollo de la historia.

Después dijo que se trataba de una perra hembra, que "olfateó con mucha energía y marcó no sólo el bolso misterioso sino la mochila del tucumano" y como el can no tenía nombre la bautizó "Canina Jelinek", en un juego de palabras con la modelo Karina Jelinek.

Más tarde, escribió que a diferencia de las indicaciones que le daban los agentes de Gendarmería, que le dijeron que no podía usar su celular, el pasajero llamó a su familia para pedirles que "fueran a la terminal a buscar las cámaras de seguridad que muestran que él no subió con esa bolsa".

De todas formas, dejaron que el pasajero realizara las llamadas. "En la pelea, uno dijo a ver pasame las esposas pero fue puro show. Ahora el tucumano está hablando tranqui por celular y los gendarmes están hablando de sandwiches. Todos tenemos hambre", añadió.

"Después de una hora la familia de Tucu ya consiguió el material de las cámaras de seguridad (crack) pero los gendarmes le dicen que él no tenía que conseguir nada ni buscar nada, solo esperar", siguió el músico.

"Subió el chofer y nos tiró chisme: el test determinó que no solamente es droga sino que tiene una pureza del 100%, se estima que vale 12 millones de pesos cada budín", escribió en otro mensaje de "X". En total, en sus primeras 6 horas unos 34 mil me gustas y más de un millón de reproducciones.

"Tucu está a un costado esposado pero re tranquilo y ya les dijo a todos que si quieren el material de las cámaras su familia ya fue a pedirlo y ya se puede chequear que él no subió con el bolso naranja sino solo con su mochila, que si bien el perro la 'marcó', no tenía nada", comentó al decir que el creía que era "inocente" ya que, al parecer, había caído parte del "polvo blanco" sobre la mochila.

Por último, añadió que el pasajero detenido "tenía el sticker que demostraba que subió al micro con un solo equipaje". "Yo, que tengo bolso y mochila, por ejemplo, tengo dos stickers. El chofer tenía anotado incluso que él subió con un solo bulto", tuiteó a modo de prueba sobre su teoria.

"Canina J, la bolsa naranja, los budines, la oficial rodete y el gendarme que hace mapas: el back de la foto que vas a ver más tarde en el IG de la Pato Bullrich", cierra el hilo "Lichi", que acompañó de varias fotos y videos, y dejó abierta la pregunta de si alguna de las personas que se había bajado antes dejó el bolso a propósito. Por el momento, Gendarmería le informó que seguirán realizando las averiguaciones correspondientes.

