Sin acuerdo con el FMI, el kirchnerismo advierte que "el default no es el peor de los remedios"

Dos importantes funcionarios del gobierno plantearon públicamente este miércoles 26 de enero la posibilidad de que no haya un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que eso llevaría a un default que, según su mirada, sería menos perjudicial que firmar lo que pide el FMI por el momento.

En el marco de la negociación entre el Gobierno y el FMI y con los vencimientos de deuda por pagar, el diputado del Frente de Todos Leopoldo Moreau manifestó que "default es una palabra que aterroriza, pero tampoco tiene que aterrorizar tanto como para creer que es el peor de los remedios".

En la misma línea aseguró que, a pesar de que el Gobierno no propone el camino del default, sino que se "ve empujado" producto de la abultada deuda contraída durante la gestión del expresidente Mauricio Macri. "Nos empujan al default, no somos el partido del default, pero tampoco somos un sector político que va a entregar de pies y manos a la sociedad al peor de los ajustes, a más miseria a la que estamos atravesando, de la que recién ahora estamos saliendo", afirmó en declaraciones radiales y agregó: "No nos vamos a jugar en una timba la democracia".

Asimismo, el director del Banco Nación y también integrante de la coalición gobernante, Claudio Lozano, afirmó que "hay que cambiar la posición, suspender el pago", en diálogo con Radio Con Vos.

En el gobierno hay quienes no hubieran pagado al FMI

Por su parte, Moreau contradijo al presidente Alberto Fernández tras reconocer que él "no hubiese pagado" los USD 5.000 millones por vencimientos de deuda durante el 2021. Además, rememoró la política económica llevada adelante por el exmandatario, Néstor Kirchner.

En la misma línea, Lozano manifestó que la estrategia argentina fue de "amigabilidad" con el Fondo, como por ejemplo cuando pagó vencimientos mientras se negociaba. "El crédito tiene un nivel de irregularidad que no es un crédito stand by tradicional, es un crédito de contenido geopolítico, absolutamente vinculado a la estrategia de Estados Unidos sobre la región en el marco del conflicto con China, obligando al Fondo a ir contra sus normativas para darle este crédito. Por eso es razonable que Argentina reclame un tratamiento diferente al usual".

En ese contexto que describió, planteó que del otro lado no hubo "amigabilidad". "Acá lo que el Fondo está proponiendo es una suerte de un default diferido. Nos van a mantener los vencimientos tal cual están para que nosotros tengamos que profundizar el ajuste fiscal e ir viendo cómo se refinancia cada vencimiento. El nivel de dureza que plantearon teniendo en cuenta la responsabilidad que tuvo el organismo es inaceptable", apuntó.

Para Lozano, el default no es tan terrible

El economista Lozano recordó las crisis de 2001 donde también hubo un default, y expresó que a partir de esos años comenzó a mejorar el contexto de crisis que vivía el país.

"Argentina tiene una experiencia muy concreta con el default del 2001/2002 en donde demostró que tiene capacidad para resolver su situación en un contexto en donde el default se mantuvo con los acreedores hasta el año 2006. Y la verdad que la contrapartida de eso fue una Argentina que despegó con autonomía en su política económica, con un crecimiento importante y efectos sociales positivos. Entonces acá no se puede hacer un acuerdo con efectos negativos", analizó.

Por su lado, Moreau se preguntó: "¿Es peor el default? Néstor Kirchner gobernó la Argentina prácticamente dos o tres años en default, hasta que logró los acuerdos, con los bonistas y el FMI, y mal no le fue, esas divisas que no utilizó en pagar la deuda la usó para reactivar la economía".

También, señaló: "El FMI quiere aplicar políticas como la del Tratado de Versalles que te terminan generando pobreza, conmociones sociales, situaciones de tensiones bélicas".

El Gobierno deberá afrontar el pago de U$S 731 millones, en concepto de primer vencimiento de deuda de 2022.

Qué quiere renegociar el gobierno con el FMI

Según Lozano, Argentina necesita "más plazo, quita de capital, que no haya sobrecarga de intereses y que no haya condicionalidades fiscales que ahoguen la recuperación y que limiten la capacidad de garantizar igualdad". "Y el FMI no ofreció ninguna de estas cosas. Es un programa de facilidades extendidas ya conocidas con criterios que no se han modificado", agregó.

"Si no tenemos una refinanciación clara de los vencimientos que es lo que no aparece, lo que surge es que la Argentina tiene una renegociación inmediata allá por el 2025 con lo cual no habría ningún shock de confianza. Habría que dejar de vivir de ilusiones. El gesto de ellos no apareció ante la postura amigable del gobierno. Hay que cambiar la posición, suspender el pago", completó Lozano.

Y Moreau compartió en que "no debe ocurrir que nos impongan un techo al crecimiento, la lógica del fondo es que nos crezcamos demasiado para que haya ahorro de divisa y paguemos, pero es una lógica contraria al interés del país o de la sociedad. El déficit no se reduce recortando gastos, sino mejorando los ingresos. El FMI quiere imponer la misma receta de siempre, quiere aplicar políticas como el Tratado de Versalles, que terminan generando pobreza, conmociones sociales, y hasta situaciones de tensiones bélicas; nosotros tenemos una mirada distinta".

