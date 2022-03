South Beach, el destino preferido de los argentinos en Miami, con toque de queda

El alcalde de Miami, Dan Gelber, resolvió dictar un toque de queda en South Beach, tras dos tiroteos, uno de ellos en Ocean Drive, según publicó The New York Times. Este lugar es uno de los atractivos turísticos internacionales predilecto de los argentinos.

Según Gelber, el caos en la isla tiene que ver con la llegada de los estudiantes universitarios que celebran su clásico Spring Break, unas “vacaciones de primavera” en las que priman las fiestas y los excesos. Gelber se quejó de la situación y declaró: “No podemos sostener esto más, simplemente no podemos. Nosotros no pedimos el Spring Break, no lo promovemos, solo lo soportamos y sinceramente no queremos hacerlo más”.

La medida de toque de queda regirá desde la medianoche hasta la 6 de la mañana y se aplicará en la zona de bares y restaurantes, según indicó Veronica Paysse al Times. La medida entrará en vigencia este jueves en el marco de un “estado de emergencia”.

Miami Beach sigue siendo la meca de los argentinos



El foco del desborde es en Ocean Drive donde se aglutinan muchos bares y restaurantes. La resolución es producto de la denuncia de dos mujeres que fueron víctimas de un tiroteo en la madrugada del lunes. El domingo anterior tres personas habían resultado heridas en un incidente parecido.

La administradora de la ciudad, Alina Hudak, destacó que los tiroteos son actos cobardes de personas “que viene a la ciudad aleatoriamente y se comporta de esta manera”. Por su parte el medio estadounidense informó que, desde que empezó Spring Break, a mediados de febrero, nueve policías fueron heridos en distintos episodios.

Para Hudak la isla no está preparada para recibir tanta gente y Gelber insistió: “Nosotros no queremos Spring Break. No lo queremos aquí, pero siguen viniendo”. Ya el año pasado se había aplicado la medida para empezar a disuadir a los universitarios de ir a Miami en este período.



RB/fl