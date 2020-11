"Stop the count!": los mejores memes sobre las elecciones en Estados Unidos

aEl proceso de conteo de votos de las elecciones en Estados Unidos entró en un proceso de agonía e incertidumbre con el candidato demócrata, Joe Biden, estando a poco de convertirse en el 46º presidente de ese país mientras que Donald Trump, pide que paren el conteo de sufragios con denuncias de fraude en estados gobernados por la oposición.

La marea roja, color que identifica al Partido Republicano, que se vio en la noche del martes comenzó a revertirse el miércoles por la mañana, cuando ingresaron al escrutinio los votos de los grandes centros urbanos, donde en general los demócratas se imponen con facilidad. Acorralado, ayer Trump expresó su disgusto en Twitter con la que se convertiría en la frase del día: “Stop the count!” o “¡paren el conteo!”, en español.

Joe Biden: "No tenemos ninguna duda de que seremos los ganadores"

Por la noche de este miércoles, el chequeo de votos continuaba y el mandatario estadounidense insistió en que hubo "fraude" en los comicios. Además, reiteró sus intenciones de recurrir a la Justicia para denunciar "manipulación". En una exposición ante la prensa en la Casa Blanca, en la ciudad de Washington, Trump remarcó: "Si se cuentan los votos legales, yo gano fácilmente", en referencia a la contienda electoral.

Sus dichos y la lentitud en el recuento derivaron en cientos de memes en las redes. Estos, son los mejores:

Other Countries Right now watching Biden wins but they don't know how US Elections works at the same time #Elections2020 pic.twitter.com/L7ptLZCKUF