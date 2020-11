La venganza de Greta Thunberg: ahora es Trump quien tiene problemas de manejo de ira

Greta Thunberg, la joven activista sueca de 17 años, obtuvo su dulce revancha contra Donald Trump luego de que este, en diciembre de 2019, realizara un despectivo comentario acerca de ella.

El presidente N° 45 de los Estados Unidos había criticado a la revista Times luego de que esta seleccionase a la joven como Persona del Año. Acto seguido, Trump aconsejó a Greta trabajar en sus problemas de ira.

En el día de hoy, el actual candidato a la reelección por el partido republicano difundió un corto y contundente mensaje a través de la red social Twitter. “¡Paren el conteo!" exigió el magnate oriundo de Nueva York en un último intento de desesperación por detener los comicios. Al ver el tuit, la activista sueca decidió aprovechar lo ocurrido para vengarse.

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE