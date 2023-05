Una joven mostró que su exnovio "le mandó la cuenta lo lo que gastó" en la relación

Las historias de amor y, en especial, las de desamor, siempre dan de qué hablar. Este es el caso de una joven austriaca de 22 años, quién se viralizó en TikTok por compartir un vídeo mostrando lo que su ex pareja le quería cobrar varias cosas que había pagado después de haber terminado la relación.

A través de su cuenta @tiny.aisle, la mujer mostró lo que recibió de su exnovio a los días de cortar lazos. En la grabación, la joven se notaba claramente indignada ante la imagen que tenía enfrente, para luego dar vuelta la cámara y evidenciar un largo listado con el detalle que su expareja le había enviado, detallando todos los gastos que había realizado cada uno durante la relación.

La intención del contenido era mostrarle a sus seguidores que el hombre pretendía cobrarle todo lo que había pagado de más: “No me conformo con una relación 50/50, donde mi ex escribió todas las veces que comimos fuera y tengo que devolverle el favor como si no hubiese estado en una relación”, escribió la joven.

“He salido con hombres que ni siquiera me dejaban tocar mi tarjeta”, agregó la usuaria en la descripción. Rápidamente, el vídeo se viralizó y alcanzó las 2 millones de reproducciones, además de contar con más de 250 mil me gusta y más de 5000 comentarios.

Entre los productos del listado se puede observar gastos recurrentes en nafta y en distintas compras en cadenas de comida rápida. Además, también se pueden encontrar consumos en cine, tragos y estacionamientos. Mientras que los créditos podían ir desde los 15 hasta los 100 dólares por ítem.

Los espectadores no tardaron en destacar las habilidades del hombre para llevar las finanzas al día y mencionaron que “es un contador”, a lo que la protagonista respondió que “debería serlo”. Otros comentarios coincidieron, apuntando a que “hizo un estado de flujos en efectivo”, o que “puede que tenga que ir a la escuela de finanzas, esto tiene que ser un talento”.

El vídeo también generó un fuerte debate entre sí las cuentas deberían o no ser a medias. Mientras algunos sostenían que esto era “igualdad” y que “el 50/50 es solo cuando les conviene”, otros apuntaban a que el accionar era “realmente aterrador” y que “por qué considerarías siquiera salir con alguien así por más de una cita”.

Además, un internauta afirmó que “soy un amigo comprensivo, pero yo sabotearía inmediatamente tu relación a propósito si viera esto, incluso si al final me odias”. A lo que la joven respondió: “Desearía haber tenido un amigo. Cuando estaba en esa relación no tenía amigos. Estaba demasiado aislada”, y agregó, “incluso si fue solo por cinco meses. No fui la misma mentalmente después”.

Finalmente, algunos usuarios enfatizaron en que debería ser una broma, por lo que la joven subió otro video mostrando una captura donde se podía observar que otra persona creó la nota con el listado y se lo compartió a ella.