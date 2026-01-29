Todo lo que se sabe sobre la muerte del artista Fernando Fazzolari

El mundo del arte está conmocionado por la trágica muerte del artista plástico Fernando Fazzolari, quien fue hallado sin vida en su departamento en el barrio porteño de Monserrat, Buenos Aires. La noticia de su fallecimiento se conoció el martes 27 de enero de 2026, pero fue el informe preliminar de la Policía de la Ciudad el que reveló que Fazzolari llevaba varios días muerto antes de ser encontrado.

Su hijo, preocupado por no recibir respuesta a sus mensajes y llamadas, decidió acudir a su casa, donde encontró el cuerpo sin signos vitales.

El examen preliminar de la autopsia indicó que la muerte ocurrió entre 48 y 72 horas antes del hallazgo, lo que coloca la fecha probable del deceso entre el 24 y 26 de enero. El avanzado estado de descomposición del cuerpo sugiere que el artista había estado muerto durante varios días.

Cómo lo encontraron

El descubrimiento del cuerpo de Fazzolari fue realizado por su hijo, quien alertó a la Policía tras no poder contactarlo. Según la versión oficial, el cuerpo estaba atado a una silla, lo que llevó a los investigadores a sospechar de un posible homicidio. Aunque no se encontraron signos de violencia en el apartamento ni faltantes de objetos personales, la escena del crimen es incompatible con una muerte natural. Este hallazgo generó diversas hipótesis sobre las circunstancias que rodean su muerte.

Las autoridades de la Fiscalía Nacional Contravencional y de Faltas N°1, que llevan adelante la investigación, ordenaron una serie de pericias, incluidas las cámaras de seguridad cercanas a su domicilio, para determinar el contexto de los últimos movimientos del artista. Además, se están analizando los registros telefónicos y las interacciones sociales de Fazzolari en los días previos a su fallecimiento.

Principales hipótesis de la investigación

La principal línea de investigación apunta a la posibilidad de un homicidio, aunque las circunstancias exactas aún no están claras. Los investigadores descartaron que se trate de un robo, ya que en el departamento de Fazzolari no faltaba nada, y la entrada no mostró signos de haber sido forzada. Esto llevó a los investigadores a considerar otras motivaciones posibles, como conflictos personales o profesionales.

Una de las hipótesis que circula en el entorno cercano al artista es que Fazzolari pudo haber sido víctima de una violencia doméstica, aunque esta línea aún no fue confirmada. Además, las autoridades están trabajando para esclarecer si la víctima tenía contacto con otras personas en los días previos a su muerte.

¿Quién era Fernando Fazzolari?

Fernando Fazzolari fue un destacado pintor y artista plástico nacido en Buenos Aires en 1949. A lo largo de su carrera, fue reconocido tanto en el ámbito nacional como internacional, habiendo realizado exposiciones en ciudades de todo el mundo, incluyendo Nueva York, París, Berlín, Caracas y San Pablo. Su obra se caracterizó por una profunda conexión con la cultura oriental, especialmente la caligrafía china, lo que le valió diversos premios y distinciones a lo largo de su trayectoria.

Fazzolari también desarrolló proyectos de ingeniería y urbanismo, y fue presidente de la institución Ingeniería y Asistencia Técnica Argentina (IATASA), donde participó en importantes obras de infraestructura del país, como la represa Salto Grande y el Paseo del Bajo. Su relación con el arte nunca estuvo reñida con su formación en economía y su aporte a grandes proyectos nacionales.

Entre sus numerosos premios, destacan el Primer Premio en la Bienal Internacional de Valparaíso (1985), el Premio Günther (1989), el Premio Konex en Técnica Mixta (1992) y el Premio a las Artes Visuales de la Asociación Internacional de Críticos de Arte (1990 y 1993).

La noticia de su muerte dejó un vacío en la comunidad artística, que lamenta no solo la partida de un gran creador, sino también la pérdida de una figura que contribuyó de manera significativa a la difusión del arte argentino en el mundo. El Museo Nacional de Bellas Artes, institución que celebró sus logros en numerosas ocasiones, expresó su profundo dolor a través de un comunicado en sus redes sociales, brindando su apoyo a los familiares, amigos y allegados del artista.

