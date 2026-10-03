Triple choque en la Ruta 2: murió un joven de 29 años en Castelli

Un joven de 29 años murió durante la madrugada de este sábado tras protagonizar un choque entre dos autos y un camión, a la altura del kilómetro 176 de la Ruta 2, en el partido bonaerense de Castelli.

Según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, el hecho involucró a una Ford Ranger, un Volkswagen Voyage y un Volkswagen 13.180.

El primer vehículo era conducido por Lucas Matos, de 29 años, con domicilio en Castelli, quien como consecuencia del impacto murió en el lugar.

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En tanto, María Casamayor manejaba la Ranger, mientras que el rodado de gran porte estaba al mando de Gastón Maximiliano Coppola, de 46 años, con domicilio en San Vicente.

Los tres vehículos terminaron en el cantero central de la Autovía 2. Una ambulancia UTIM del Hospital de Castelli llegó al lugar y los médicos revisaron a los ocupantes de la camioneta y al conductor del camión, señalando que no presentaban lesiones.

La investigación ya en marcha es por “Homicidio culposo”, e interviene Ayudantía Fiscal de Castelli, dependiente del Departamento Judicial Dolores, y el lugar fue preservado a la espera del personal de la Policía Científica.

Con información de Noticias Argentinos

HB