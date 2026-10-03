La tapa del Diario PERFIL del sábado 3 de octubre de 2026

A continuación, ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.178 del Diario PERFIL, de este sábado 3 de octubre de 2026, un número acompañado por tres suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: El Observador, Buenos Aires Times y Espectáculos:

Siete de cada diez empresarios en IDEA creen que el dólar debería superar $1.800. Un relevamiento realizado por PERFIL durante el Coloquio reveló que el 81% del empresariado prevé la reelección de Javier Milei en 2027. Sin embargo, el respaldo político contrasta con las luces de alarma en la economía real: el 69% exige una devaluación para llevar el dólar a $1.800, y el 52% admite un impacto negativo en el empleo del sector. Pese a la caída de ventas y al reclamo de alivio fiscal, la falta de una alternativa opositora fuerte consolida el apoyo al rumbo actual.

Antes de la llegada del Papa, la Iglesia desafía el relato de Milei. El arzobispo Jorge García Cuerva alertó por la pobreza. Dijo que León XIV encontrará una Argentina herida y dividida por la crisis social.

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El JP Morgan corrigió a la baja la perspectiva de crecimiento para este año.

FMI. La vocera Julie Kozack dijo que para que el “cambio” sirva debe llegar a los trabajadores.

El 35% de los jubilados resigna atención médica por el ajuste.

Caputo promete la reforma tributaria para después de 2027.

Los empresarios chilenos que apuestan al comercio con los kelpers. De Punta arenas a puerto argentino

¿Atentado? EE.UU. investiga si lo ocurrido en el avión de Flydubai fue un ataque vinculado a Irán. El copiloto intentó derribar la nave.

Crimen y fuga. El miércoles pasado, Aixa Dana Mili, de 20 años, fue hallada muerta. Su expareja, principal sospechoso, fue detenido.

Luján. La 52a Peregrinación Juvenil se realizará hoy y mañana. Se esperan un millón de personas en los 60 km de recorrido.

Lula estira la ventaja ante Flávio Bolsonaro. Este domingo, elecciones claves en Brasil.

Subasta. La Colección Blaquier rematará doce obras de su petit Musée d’Orsay: Van Gogh y Cézanne se ubican en el podio.

Murió el fundador de Vox Dei, pionero del rock argentino. Ricardo Soulé, de Presente a La Biblia.