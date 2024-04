La profesión de los docentes se ha convertido en otra tarea de riesgo en la Argentina. La violencia en las aulas ya no es una rareza, y este jueves en Bahía Blanca, trascendió que un chico de 12 años golpeó a su maestra porque esta le insistía en que se saque la capucha del buzo en clase, con una violencia tal que le rompió la mandíbula y le provocó el desplazamiento del tabique nasal. Una agresión atroz, que no se sabe si tendrá alguna consecuencia más que "llamar a los padres" del alumno y sugerirle que por favor traten de que el chico no le rompa la mandíbula o la cara a nadie más...

El dramático episodio ocurrió en la Escuela Primaria N°25 "General Juan Gregorio Lemos", ubicada sobre la calle Facundo Quiroga al 12 del Bahía Blanca.. En ese lugar, una de las docentes, luego identificada como Ana María Lencina, debió ser trasladada al Hospital Español de esa ciudad por la brutal agresión de parte de uno de sus alumnos, de solo 12 años, que reaccionó con extrema violencia a los pedidos de que se quitara la capucha del buzo en clase.

Lencina intentó defenderse, y en breve llegaron más docentes y alumnos, que ayudaron a atemperar la situación Ya en el Hospital Español, uno de los centros de asistencia tradicionales de esa ciudad bonaerense, la maestra fue sometida a distintos estudios y radiografías, que mostraron que tenía la mandíbula fracturada.

La investigación de oficio del golpe a Lencina quedó entonces en manos del Juzgado de Menores local, que deberá analizar si el menor era consciente de sus actos, y si puede hacer un último intento para intentar que se adapte a la vida en común que impone cualquier establecimiento escolar.

.“Ante el grave hecho ocurrido en la Escuela Primaria 25 de Bahía Blanca, comunicamos que se abordó la situación de acuerdo a lo establecido en la normativa”, señalaron las autoridades educativas de la Región Escolar N°22

Además, se explica que el hecho “está siendo tratado a través de los canales administrativos y normativos correspondientes”.

¿Habrá sanciones?

Las dudas por estas horas si las autoridades de la Escuela 25, o las superioras de la la visita que recibirán de la Región 22, o incluso del colegio, aplicarán al alumno golpeador algún tipo de sanción.

