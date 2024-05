Un guardia del tren Belgrano Sur mató a golpes a un hombre: quedó libre y es acusado de "obstaculizar la investigación"

Miguel Ángel Morinigo tenía 46 años, era albañil y había venido desde Paraguay para operarse la cadera debido a una artrosis que le impedía caminar con normalidad. El 2 de diciembre, un guardia de seguridad lo mató de una trompada en la estación de Villa Lugano del tren Belgrano Sur. Luego de que en los últimos días se difundiera el video clave de la causa, la familia y amigos de la víctima piden justicia. El agresor, por entonces empleado de una empresa privada, continúa libre.

Las imágenes son impactantes y capturan los instantes antes del golpe mortal. Morinigo llegó a la estación después de que el último tren del ferrocarril Belgrano Sur hubiera partido y se enzarzó en una discusión con el guardia, quien trató de expulsarlo del lugar porque no habría más trenes hasta las 4 de la mañana del día siguiente.

Morinigo buscaba regresar a su casa en González Catán. Había estado trabajando en una obra y posteriormente salió a cenar y a beber con un compañero. Como se resistió a irse, el guardia comenzó a empujarlo hacia la salida.

En un momento, la victima lanzó una trompada que el empleado de seguridad logró esquivar. En cambio, el vigilante fue certero: le propinó una salvaje trompada en la cara, que impactó de lleno en el rostro del albañil, quien cayó pesadamente de espaldas, se golpeó la cabeza contra el suelo y quedó inmóvil. Las cámaras de seguridad lo muestran revisar los bolsillos de la víctima.

Mientras toma su teléfono celular, una agente de la Policía de la Ciudad se acerca al lugar. El agresor le tiende una mano a la uniformada y la ayuda a subir al andén. La mujer policía, tras observar al hombre desvanecido, dio aviso por radio para que acudiera un móvil y una ambulancia.

45 minutos después, cerca de las 24, llegó la ambulancia para asistir a la víctima, que fue trasladada al Hospital Santojanni. Allí llegó con traumatismo de cráneo, hemorragia meningoencefálica y neumopatía. Falleció dos días más tarde.

El guardia fue imputado por “homicidio preterintencional”

La causa se inició en la Comisaría Ferrocarril San Martín, con intervención del Juzgado Criminal y Correccional Nro. 14 a cargo del juez subrogante Carlos Manuel Bruniard, ante la Secretaría Nro. 143 a cargo del doctor Alberto Gegunded.

Elías Ezequiel Colman, de 34 años, trabajador de la empresa de seguridad privada Murata, está acusado de “homicidio preterintencional” por decisión de Gustavo Pierretti, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 13. El juez no ordenó su detención.

La figura aplica cuando el imputado no tiene intención de matar pero su accionar provoca accidentalmente la muerte de otra persona. En su artículo 81, el Código Penal prevé para este delito una condena que va de entre 1 a 6 años de prisión. La familia de Morinigo reclama un cambio de carátula a “homicidio simple”, que prevé entre 8 y 25 años de cárcel.

“Goza de libertad porque no se opuso a la investigación, fijó un domicilio donde lo pueden encontrar cada vez que la Justicia requiera, no tiene antecedentes penales y que él ejerció su deber en ese momento”, opinó la mujer.

“Pensábamos que la justicia iba a actuar en consecuencia. Es muy claro en ese video lo que han hecho a mi hermano. Y con qué impunidad sigue libre E.C. después de este hecho, ya que él mintió. Así como desde un principio se adueña de ese lugar, procede como se le da la gana, tirando a matar a una persona sin importarle las condiciones físicas que estaban a la vista. Mi hermano rengueaba y podría haberlo visto con esa disminución de movilidad que tenía”, lamentó Lucy, una de las hermanas de la víctima.

“Sin embargo, lejos de sacarlo debidamente, lo agredió, lo empujó y lo tiró de un golpe certero. Y luego miente diciendo en el libro de novedades que él auxilió a una persona caída en el suelo, que probablemente se había golpeado la cabeza con un banco del andén. El asiento quedó lejos porque Miguel caminó desde allí hacia la rampa”, reveló la mujer durante la entrevista.

“Miguel nunca fue de reaccionar, nunca fue un hombre provocador. Rengueaba por su problema en la cadera y el guardia, en lugar de ayudarlo, lo sacó a los empujones. Todo se ve en el video”, agregó. Y aseguró que, de acuerdo con la autopsia, “lo que provocó la muerte de mi hermano no fue la caída, sino la trompada. La trompada fue lo que le produjo un coágulo en el cerebro”.

Para la hermana de la victima, “hay muchos elementos probatorios de que él obstaculizó la investigación". "No llamó al SAME, manipuló el cuerpo de mi hermano, lo revisó y no sé si le sacó la tarjeta SUBE”, aseguró además.

El miércoles 6, Morínigo fue diagnosticado con muerte cerebral y, un día después, lo desconectaron. “Donó sus órganos”, mencionó Lucy, y concluyó: “El crimen no puede quedar impune. Mi hermano era un hombre bueno y merece justicia”.