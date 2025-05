Una mujer evitó una agresión sexual en su casa en Santa Fe: "Le dije que podía ser su madre"

Una mujer de la ciudad de Santa Fe logró evitar una agresión tras encontrarse con un delincuente que había irrumpido en su casa mientras dormía. A través del diálogo y la contención, consiguió calmar al joven, quien minutos antes había robado en otra vivienda. El delincuente quedó detenido. “Le pedí que no me hiciera nada, le dije que tenía hijos, que podía ser su madre. Él dudaba entre sacarse el pantalón o escucharme“, contó la víctima tras el hecho.

El hecho ocurrió en la madrugada del lunes en una vivienda ubicada sobre calle 1° de Mayo al 3300, en pleno centro de la ciudad de Santa Fe. Todo comenzó alrededor de las 6 de la mañana, cuando un joven de 26 años ingresó a robar en una casa de la zona. Al ser descubierto por los dueños, huyó por los techos, generando alarma entre los vecinos.

Una de las vecinas, víctima del primer robo, dio aviso a un grupo de WhatsApp vecinal y también contactó a la Policía. Al rato, varias unidades comenzaron a patrullar la zona.

Mientras escapaba, el joven ingresó a una segunda vivienda por una ventana. En el interior, una mujer dormía en su habitación, quien al despertarse, se encontró con el intruso dentro de su cuarto. Según el testimonio de la victima, el hombre adoptó inicialmente una actitud amenazante, pero ella optó por mantener la calma y entablar un diálogo para evitar que la situación escalara.

"Me desperté por el ruido que hizo al entrar a la habitación. Era un hombre joven que entró por la ventana y se me tiró encima. 'No grites porque te hago boleta', me dijo. Y me empezó a besar", comenzó diciendo la víctima. "Me pedía que lo besara. Lo tenía encima mío. Le dije que no hiciera una locura, que tenía hijos, y que podía ser su madre. En ese momento se incorporó al lado de la cama y me miró. Dudaba con sacarse el pantalón o escucharme", detalló la mujer en diálogo con medios locales.

Logró contenerlo, lo invitó a charlar en la cocina, le ofreció algo de comer y beber, y consiguió que bajara la tensión. "Se sorprendió porque le di Coca Cola. Tenía hambre, así que le hice un pan con queso. Tomó un café. Charlamos. Me pidió un cigarrillo. Me dijo que ya había estado preso y que nadie le daba trabajo".

Y agregó: "Luego le dije que mirara un rato la tele porque la Policía estaba en la calle. Accedió y se quedó semidormido".

En ese momento, la mujer envió un mensaje al grupo de WhatsApp con los vecinos avisando que el joven se encontraba en su casa y que intentaría ayudar a que saliera sin violencia. Ya con la situación más calma, lo convenció de salir bajo el pretexto de buscar atención médica. “Le dije que se me había ocurrido una idea: llevarlo a un médico y hacerme pasar por su madre”, contó.

Salieron de la casa caminando juntos y, a una cuadra y media, personal policial logró interceptarlos. El joven fue detenido en la intersección de las calles Santiago del Estero y 9 de Julio. Entre sus pertenencias se encontró una computadora portátil que había sido sustraída en el primer domicilio.

El hombre fue trasladado a la Comisaría 1ª de Santa Fe y quedó a disposición de la Justicia. Según informaron fuentes oficiales, deberá declarar ante la Fiscalía en el transcurso de la jornada.