Una mujer se enojó con los manteros y les revoleó la ropa porque no podía caminar

Una mujer, que intentaba caminar por el barrio porteño de Flores, se enojó cuando vio que el espacio para pasar por la vereda estaba muy reducido por la presencia de manteros. Con mucha bronca la señora empezó a revolear toda la ropa que estaba extendida sobre el piso.

Si bien todos se disputan un espacio para vender su mercadería, en el video que se viralizó, se ve cómo la señora verdaderamente no tiene espacio para pasar porque los manteros que estaban allí habían desplegado sus productos ocupando bastante lugar. Sin mediar palabra, la mujer empezó a tirar los paquetes con ropa y a correrlos.

En las imágenes se puede ver que varias personas intentan detener a la mujer, pero no pueden porque ella está determinada en que saquen todo lo que hay en la vereda.

Luego de que circulara el video, la mujer habló con Telenueve y dijo que lo que ocurrió es que no “podía salir” de su casa y que ya había efectuado denuncias y que no se las habían tomado.

“Lo que hice fue enojada, muy enojada, perdí los estribos, pero si sirvió para visibilizar el problema que tenemos bienvenida la vergüenza. Aquí no hay ley”, sostuvo la vecina.

“Los manteros te gritan e insultan, le pegan a las personas, les pegan a mis hijos, a nuestros animales. Ellos pretenden que no saquemos a los perros a hacer pipí. Comen en las calles, dejan sus restos, hacen otras cosas. Esto es todos los días, uno no tiene un día para poder disfrutar del barrio. La Policía y el Gobierno dicen que no pueden hacer nada. La Fiscalía desestima la denuncia”, aseguró Liliana.

