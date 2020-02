Guillermo Dietrich vacaciona haciendo surf en Australia mientras lo investiga la Justicia

por Ernesto Ise

Noticias Relacionadas FOTOS | Las vacaciones de Cande Tinelli en París

Parece que la cuestión es deslizarse. Y en vacaciones, deslizarse sobre nieve o sobre el mar. Finalmente es lo que hacemos todo el tiempo: deslizarnos en distintas situaciones, caernos y volver a erguirnos para seguir deslizándonos. Y dos de los ministros de Mauricio Macri eligieron "deslizarse" en sus vacaciones 2020. Primero lo hizo Nicolás Dujovne y en estos días lo hace Guillermo Dietrich.

Como ya publicara en enero último PERFIL, Dujovne, el ex ministro de Economía de Macri -o ex columnista televisivo de Carlos Pagni si también se lo quiere llamar-, eligió deslizarse sobre nieve europea en un resort del Club Med en los Alpes Franceses. El plus del 30 por ciento por dólares gastados en el exterior es apenas un detalle. Según se informó ayer, Dujovne aumentó en un 284,3 por ciento su patrimonio personal declarado durante su gestión como ministro, de enero de 2017 y agosto de 2019.

Ahora le tocó el turno de deslizarse a Guillermo Dietrich. Pero en el caso de el ex ministro de Transporte de Macri -primero en las gestiona en la Ciudad y luego en la Nación- su elección no fue un escenario blanco y frio, sino azul y soleado. Y es que Guillermo Dietrich vacaciona en Australia donde se desliza sobre un tabla y se relaja haciendo surf, en familia. Se sabe que el deporte es una afición familiar, sobre todo en la familia Dietrich.

Nicolas Dujovne cambió Punta del Este por los Alpes franceses

Y además quiere estar impecable para el próximo 5 de marzo celebrar su medio siglo de vida. Esa fiesta será otro tamiz para ver la fidelidad de amistades políticas y sobre todo empresarias invitadas.

Dietrich es uno de los protagonistas de la causa judicial donde se investigan posibles irregularidades en el acuerdo entre el Estado Nacional (siendo Macri presidente) y las empresas Ausol (que fue de la familia de Macri hasta 2017) y Grupo Concesionario Oeste, a cambio de que estas retiraran una demanda por 1100 millones de dólares que tenían contra el Estado en el Ciadi. Una causa judicial que ayer tuvo un nuevo -y demorado capítulo- con allanamientos en sedes de ambas compañías. Además de Dietrich, el otro protagonistas de la causa es Javier Iguacel, último ex ministro de Energía de Macri. Igual ambos esperan muy tranquilos el desarrollo de la causa: el fiscal es Carlos Stornelli y el juez es Rodolfo Canícoba Corral. Quizá lo que más preocupa a los dos ex funcionarios de Macri es el encono interno del autoproclamado “mejor equipo en cincuenta años”: ellos tenían la misión de poner paños fríos para que la causa de los cuadernos no explote, o al menos que las esquirlas no peguen de lleno en la gestión macrista. Y en esa misión, fallaron.